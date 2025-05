Activision gaat COD-game afsluiten als cheaters aimassist met muis gebruiken

Activision zegt de Ricochet-anticheat te hebben verbeterd, waardoor deze nu actie onderneemt als gebruikers met een muis en toetsenbord aimassist inschakelen. Ricochet sluit dan de game af. Gebruiken cheaters vaker aimassist, dan volgt er 'aanvullende actie op het account'.

Ricochet kan nu herkennen wanneer gebruikers tools inzetten om aimassist in te schakelen terwijl ze een muis en toetsenbord gebruiken, schrijft Activision. Normaliter werkt aimassist alleen als de gebruiker een controller heeft. Er bestaat software die zelf aimassist toevoegt aan spelers met een muis, maar er is ook software die Call of Duty kan doen denken dat de gamer met een controller speelt, waardoor het spel zelf aimassist aanzet.

Activisions anticheattool Ricochet kan het gebruik van dergelijke tools nu dus herkennen en sluit dan het spel af. Gebruikt de speler dergelijke tools vaker, dan volgt 'aanvullende actie'. Daarmee doelt de ontwikkelaar vermoedelijk op accountbans. De antiaimassisttool werkt op Warzone, Modern Warfare 3 en Modern Warfare 2.

🛡️ #Warzone #MW3 #MW2#TeamRICOCHET: Our security detection systems now target players using tools to activate aim assist while using a mouse and keyboard. The Call of Duty application will close if detected.



Repeated use of these tools may lead to further account action.