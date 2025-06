CoD-cheatmaker moet 14,4 miljoen dollar betalen aan Activision na rechtszaak

Activision heeft zijn rechtszaak tegen Duitse cheatmaker EngineOwning gewonnen. De Call of Duty-uitgever ontvangt daarom een schadevergoeding van ruim 14,4 miljoen dollar van EngineOwning, dat cheats voor Call of Duty en andere games verkocht.

Een Amerikaanse rechter oordeelde deze week in het voordeel van Activision, blijkt uit rechtbankdocumenten. Het betrof een default judgment, wat betekent dat de beklaagde niet heeft gereageerd op de aanklacht. EngineOwning is na de uitspraak ruim 14,4 miljoen dollar verschuldigd aan de game-uitgever, naast ongeveer 292.912 dollar aan juridische kosten. De cheatmaker moet daarnaast zijn domeinnaam overdragen aan Activision. EngineOwning lijkt in een statement overigens te claimen dat het gewoon door wil gaan met zijn activiteiten.

EngineOwning verkoopt al jarenlang cheats voor onder andere recente Call of Duty-games, zoals wallhacks, triggerbots en aimbots. Activision begon zijn rechtszaak tegen de Duitse cheatmaker in 2022. Het bedrijf stelde dat de cheats van het bedrijf Activision schaden, omdat het voor gefrustreerde spelers en negatieve berichtgeving kan zorgen. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de software van EngineOwning ruim 72.000 keer gedownload is in de Verenigde Staten.

Deze uitspraak volgt vlak op een soortgelijke rechtszaak van Destiny-ontwikkelaar Bungie. Die ontwikkelaar won afgelopen weekend een zaak tegen AimJunkies. Dat bedrijf ontving toen 63.210 dollar aan schadevergoedingen, meldt The Verge.