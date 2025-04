Creative Studios-team van Bungie verhuist naar PlayStation

Het Creative Studios-team van Bungie valt inmiddels onder PlayStation Studios, waar het de liveservicegames gaat ondersteunen. Bungie kondigde in juli al aan dat het nauwer gaat samenwerken met moederbedrijf Sony Interactive Entertainment.

"Vandaag was de laatste dag van mijn team bij Bungie, maar niet de laatste dag waarop we aan Destiny, en Marathon, werken!", schrijft Bridget O'Neill, voormalig senior creative director bij Bungie, op haar LinkedIn-pagina. Haar team gaat de basis vormen voor een creatief team dat alle liveservicegames kan ondersteunen die onder PlayStation vallen. Daar valt Bungie's Destiny ook onder. O'Neill wordt de nieuwe senior director of creative bij PlayStation Studios. "Liveservice is moeilijk en komt met een unieke set aan uitdagingen. Nu PlayStation en Bungie samenwerken, kunnen we de ontwikkeling van nieuwe games een enorme boost geven."

Bungie werd in 2022 overgenomen door Sony. Afgelopen juli kondigde het bedrijf al aan Bungie nauwer gaat samenwerken met Sony en dat 155 Bungie-banen worden geïntegreerd in het nieuwe moederbedrijf. Op die manier hoeven die werknemers niet ontslagen te worden. 220 andere werknemers verloren wel hun baan en de ontwikkeling van een onaangekondigde actiegame werd naar een nieuwe PlayStation-studio wordt overgeheveld. Bungie stelde dat dit nodig was 'vanwege toenemende ontwikkelkosten, verschuivingen in de branche en langdurige economische omstandigheden'.