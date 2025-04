Ontslagronde bij NCSoft, bedrijf annuleert meerdere games

De Zuid-Koreaanse gamemaker NCSoft heeft een herstructurering aangekondigd. Als onderdeel daarvan volgt een ontslagronde en worden meerdere games geannuleerd. Het gaat onder meer om de multiplayergame Battle Crush.

De herstructurering is het gevolg van financiële problemen. Dat zeggen co-ceo's Taek-Jin Kim en Byung-Moo Park in een e-mail aan de werknemers van het bedrijf, meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium Yonhap. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de winst zeven procent lager uit dan een kwartaal eerder en 66 procent lager dan in dezelfde periode in 2023. "We lopen het risico een chronisch verlieslatend bedrijf te worden", aldus de co-ceo's.

De herstructurering van het bedrijf houdt onder meer in dat het intellectueel eigendom van het bedrijf wordt ondergebracht bij vier onafhankelijke studio's, die onder NCSoft vallen. Deze studio's hebben als voorlopige naam NCAI, Studio X, Studio Y en Studio G. Daarnaast vindt er een ontslagronde plaats, al is nog niet duidelijk hoeveel werknemers en welke afdelingen dit raakt.

Als onderdeel van de reorganisatie trekt NCSoft de stekker uit diverse games. Op X wordt in ieder geval aangekondigd dat de multiplayergame Battle Crush per 29 november stopt. Vanaf 23 oktober is het al niet meer mogelijk om in-game aankopen te doen. Aankopen die tussen 27 juni en 23 oktober zijn gedaan, worden geannuleerd en terugbetaald.

Een woordvoerder van NCSoft zegt tegenover Game Mecca dat drie games die nog in ontwikkeling waren, ook worden geschrapt. Het gaat om Project M, Miniverse en Doguri Adventure.