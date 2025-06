Guild Wars 2-uitbreiding Janthir Wilds verschijnt op 20 augustus

Guild Wars 2 krijgt op 20 augustus een nieuwe uitbreiding. In Guild Wars 2: Janthir Wilds zit onder meer een nieuw wapen, net als een Homesteads-feature waarmee spelers hun eigen huis kunnen aanpassen en inrichten.

Guild Wars 2: Janthir Wilds speelt zich af in de 'Isles of Janthir', die tot nu toe bewaakt werden door de tovenaars van de Astral Ward. Wereldleiders hebben besloten om een zogenaamde Tyrian Alliance te starten en de wayfinder op pad te sturen om nieuwe bondgenoten te vinden. Spelers krijgen de opdracht om de kodan-kolonie in Janthir te verkennen, tegen vijanden te vechten en meer te ontdekken over Tyria's verleden.

De uitbreiding brengt voor het eerst sinds het verschijnen van Guild Wars 2 een nieuw wapen naar de game. Het gaat om een tweehandige speer, die beschikbaar wordt voor alle karaktertypen in het spel. Verder biedt de uitbreiding twee nieuwe maps, namelijk de Lowland Shore en de Janthir Syntri.

Ook nieuw is de Homesteads-functie, waarmee spelers een eigen huis krijgen. Deze instance bevat een eigen gebouw en een stukje land. Spelers bepalen zelf hoe dit deel ingericht wordt en kunnen vrienden uitnodigen om langs te komen.

Guild Wars 2: Janthir Wilds bevat tot slot een verbeterde mount die ook in de open wereld gebruikt kan worden en een nieuwe raid en Challenge-modus voor tien spelers en een nieuwe PvP-modus. De uitbreiding verschijnt op 20 augustus voor 25 euro.