ArenaNet kondigt roadmap en vierde uitbreiding aan voor Guild Wars 2

ArenaNet heeft een roadmap voor Guild Wars 2 online gezet, met daarin de updates die spelers nog dit voorjaar kunnen verwachten. Daarnaast bevestigt de ontwikkelaar ook dat er een vierde uitbreiding komt voor de mmo.

In een uitgebreide blogpost worden de plannen voor Guild Wars 2 uiteengezet. Onder andere de eerder aangekondigde release op Steam staat op de planning en daarnaast wil ArenaNet verschillende seizoenen introduceren met unieke content gedurende het jaar. Verder krijgen de professions een update en wordt het World vs World-systeem verder ontwikkeld.

Naast de roadmap laat ArenaNet ook alvast weten dat er een vierde uitbreiding komt voor de mmo. Wel benadrukt de ontwikkelaar dat het om een 'zeer vroege aankondiging' gaat. Daarom wil de ontwikkelaar nog geen details delen en moeten spelers op korte termijn ook niet veel nieuws verwachten over deze uitbreiding.

De laatste uitbreiding voor Guild Wars 2 was End of Dragons en verscheen op 28 februari dit jaar. Volgens ArenaNet is deze uitbreiding meer verkocht dan de uitbreiding Path of Fire uit 2017. Ook meldt ArenaNet dat het aantal Guild Wars 2-spelers in de afgelopen drie jaar is verdubbeld, maar de ontwikkelaar noemt geen exacte cijfers.