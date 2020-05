Guild Wars 2-spelers zijn geen progressie kwijt na herstel van servers - update

Europese spelers van Guild Wars 2 klaagden eerder dat er een rollback heeft plaatsgevonden, waardoor de situatie op de servers werd teruggedraaid naar een moment zoals het was op vrijdag of zaterdag. Uiteindelijk is er geen sprake van verlies van progressie.

Ontwikkelaar ArenaNet heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de situatie. Op Twitter meldt het bedrijf dat de Europese servers van het spel offline zijn gehaald voor onderhoud. Meer details, zoals hoe lang het onderhoud duurt, wat er precies hersteld wordt en in hoeverre er bruikbare back-ups zijn, geeft de ontwikkelaar nog niet. Op verschillende fora melden spelers dat de Amerikaanse servers niet zijn getroffen.

Spelers klagen met name over de progressie die door de rollback verloren is gegaan. Zo beschrijft een speler dat zijn level 80-personage inmiddels is teruggegaan naar level 64, waar een flinke hoeveelheid tijd in was gestoken. Ook kreeg hij een eerder verwijderd level 2-personage weer terug en een personage met level 54 dat ervoor in de plaats kwam, is nu verdwenen. Ook zijn er soortgelijke klachten over bijvoorbeeld gemaakte, verzamelde en verdiende items en gedane betalingen om Gems te verkrijgen.

Op Reddit stelt een andere speler dat een dergelijke situatie al twee keer eerder in Guild Wars 2 is voorgekomen, al zegt weer een andere speler dat de huidige rollback een stuk erger lijkt dan voorheen; de eerdere rollbacks waren volgens hem vrij beperkt, in de zin dat het om een terugzetting van enkele uren ging.

Volgens een van de Guild Wars 2-spelers was de huidige rollback bijna onvermijdelijk, omdat de servers volgens hem al dagen erg veel lag hadden, waardoor Guild Wars 2 soms schier onspeelbaar was. Ook waren er de nodige spelers die steeds van de servers gegooid werden.

Update, dinsdagavond: ArenaNet heeft laten weten dat alle Europese accounts hersteld zijn tot de situatie zoals die afgelopen maandag om 11.40 uur was. Daarmee is er niet of nauwelijks sprake van verlies van progressie. Er kunnen nog steeds spelers zijn die items of een stukje progressie missen, al dan niet na het doen van een aankoop. De ontwikkelaar zegt daarbij te helpen nadat er een ticket is aangemaakt.