Guild Wars 2-uitbreiding End of Dragons verschijnt in februari 2022

De derde Guild Wars 2-uitbreiding verschijnt in februari 2022. Eerder stelde ontwikkelaar ArenaNet de End of Dragons-uitbreiding al uit van eind 2021 naar begin volgend jaar. De uitbreiding speelt zich af op het eiland Cantha en brengt onder meer een multiplayermount met zich mee.

Het verhaal van de uitbreiding draait om de 'drakencyclus' die de spelwereld al eeuwen kent en nu op instorten staat. Draken zullen dus vermoedelijk een grote rol spelen in de uitbreiding. End of Dragons kent verder negen Elite Specializations, nieuwe boten waarmee spelers zich door de gamewereld kunnen bewegen en kunnen vissen, nieuwe wapens en een nieuwe mount.

Die nieuwe mount is een Siege Turtle en is de eerste multiplayermount van de game. De ene speler bestuurt de schildpad, terwijl de andere speler de wapens kan afvuren die op het schild van de schildpad zijn bevestigd.

End of Dragons is nu te preorderen en kost 30 dollar. Er is een Deluxe- en Ultimate-versie voor respectievelijk 55 dollar en 80 dollar, met extra's als nieuwe skins, uitrustingen en extra karakterslots. Guild Wars 2 verscheen in 2012; de laatste uitbreiding Path of Fire verscheen in 2017.