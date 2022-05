Eerste multiplayerbèta Halo Infinite begint op donderdag 29 juli

De eerste Multiplayer Technical Preview van Halo Infinite begint op donderdag 29 juli. De bètatest loopt tot zondag 1 augustus en laat gebruikers delen van de multiplayer testen. Spelers kunnen zich als Halo Insider aanmelden om kans te maken op toegang tot de bèta.

Ontwikkelaar 343 Industries maakt de release van de eerste Halo Infinite-multiplayerbèta wereldkundig op zijn website. Het wordt de eerste van meerdere Technical Preview-testversies in de opmars naar de release van Halo Infinite rond de feestdagen. In deze eerste bètatest kunnen gebruikers onder andere de multiplayerbots testen.

Halo Infinite wordt de eerste titel in de franchise die computergestuurde vijanden aanbiedt in de multiplayermodus. Spelers kunnen in de eerste bèta deelnemen aan de Bot Arena-gamemodus, waarin vier spelers het opnemen tegen vier bots. De eerste preview krijgt drie verschillende speelvelden voor deze gamemodus: Bazaar, Recharge en Live Fire.

De game krijgt vier verschillende soorten bots, namelijk recruit, marine, ODST en spartan, waarbij recruits het minst sterk zijn en spartans de hoogste moeilijkheidsgraad meekrijgen. In de Bot Arena-modus beginnen de bots als recruits en kunnen spelers zich gaandeweg omhoog werken naar spartans.

De Live Fire-map uit Halo Infinite. Afbeelding via 343 Industries

Verder test 343 Industries de Weapon Drills, waarin gebruikers wapens kunnen uitproberen voordat ze een multiplayerarena betreden. De eerste Technical Preview omvat ook de interface van het spel. "Boven op de gameplay-gerichte ervaringen hierboven, willen we er ook voor zorgen dat de menunavigatie van het spel intuïtief aanvoelt", schrijft de studio. Het bedrijf wil onder andere uitzoeken hoe gebruikers door de UI navigeren om hun Battle Pass vrij te spelen, Challenges te bekijken, de in-game winkel te gebruiken en hun vrijgespeelde cosmetische 'aanpassingselementen' toe te passen. De test omvat ook de nieuwe Waypoint-app voor iOS, Android en webbrowsers.

Om kans te maken op toegang tot de Technical Preview kunnen gebruikers zich via de website van 343 Industries inschrijven voor het Halo Insider-programma. Gebruikers kunnen daar onder andere aangeven of ze de game op een Xbox of pc willen uittesten. Bij die tweede optie dienen gebruikers hun systeemspecificaties te delen via een DxDiag-bestand. 343 Industries meldt dat het geen 'identificerende systeeminformatie' uit die bestanden verzamelt.

Niet alle Halo Insiders krijgen toegang tot de verschillende bètaversies, dus een inschrijving biedt geen garantie tot deelname. Uitnodigingen worden per Technical Preview automatisch verzonden naar een aantal leden Halo Insiders-programma. De studio geeft naar eigen zeggen prioriteit aan het zo breed mogelijke verdelen van bètatoegang onder gebruikers op Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en 'verschillende pc-configuraties'.

Halo Infinite verschijnt rond de feestdagen voor Xbox One, Xbox Series X/S en Windows. De multiplayer van het spel wordt free-to-play, terwijl de singleplayercampagne betaald wordt. De game draait op de Xbox Series X op maximaal 120fps. De game zou aanvankelijk eind 2020 uitkomen, maar 343 Industries besloot het spel vorig jaar uit te stellen tot 2021.