Halo Infinite verschijnt in de herfst van 2021, zo heeft ontwikkelaar 343 Industries bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het spel tegelijkertijd met de Xbox Series X en S verschijnen, maar na kritiek op de eerste gameplaybeelden in juli, besloot Microsoft tot uitstel.

Volgend jaar verschijnt de Insider-testversie van Halo Infinite en in de herfst van 2021 moet vervolgens de release volgen. Dat meldt 343 Industries in een mededeling, waarin het ook nieuwe in-engine-beelden van het spel toont. Het was al duidelijk dat het spel niet meer dit jaar zou uitkomen, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar de ontwikkelaar maak nu dus duidelijk dat het spel pas eind 2021 verschijnt.

De makers kregen afgelopen zomer veel kritiek op de staat van het spel, zoals dat in juli getoond werd. De studio erkent dat de beelden 'niet voldeden aan de standaard van Halo, zelfs niet voor een work-in-progress'. De ontwikkelaar meldt zelf ook van plan geweest te zijn om de weergave van indirecte belichting, materiaal, struiken en bomen te verbeteren, maar dat de kritiek dwong om naar meer manieren voor verbetering te kijken.

Halo Infinite moest een belangrijke launchtitel voor de Xbox Series X en S worden, maar Microsoft stelde de game uit tot 2021 na kritiek op de graphics. Onder andere was de kritiek dat de personages er 'plat, plastic-achtig en simplistisch' uitzagen. In oktober werd duidelijk dat Chris Lee, de director van Halo Infinite, niet langer aan de game werkte.