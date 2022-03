Halo Infinite komt met de feestdagen van 2021 uit

Halo Infinite komt met de feestdagen van dit jaar op de markt, maakt Microsoft bekend tijdens zijn E3-presentatie van dit jaar. Daarnaast heeft het beelden van de gratis multiplayermodus prijsgegeven.

Verder vertelt Microsoft dat de multiplayermodus met seizoenen zal werken, waarin nieuwe content geïntroduceerd wordt. Eerder werd al bekend dat de modus op de Xbox Series X op maximaal 120fps zal draaien en dat er ondersteuning is voor crossplay, waarmee bijvoorbeeld pc-spelers tegen Xbox One- of Xbox Series-gamers kunnen spelen.

Van de singleplayermodus, die wel betaald is, heeft Microsoft ook een korte trailer getoond. Daarin zit geen gameplay, maar wordt wel wat informatie gegeven over het verhaal van het spel. Die is nog niet los gepost, maar wel te zien als onderdeel van Microsofts E3-stream.

Halo Infinite wordt ontwikkeld door 343 Industries, een dochterstudio van Microsoft. De game komt op de markt voor Windows, de Xbox One en Xbox Series X en S.