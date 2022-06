Vacature van Microsoft wijst op nieuwe Halo-game - update

Microsoft zoekt voor zijn gamestudio 343 Industries naar een producent om te werken aan een nieuw project in het Halo-universum. Het bedrijf zoekt iemand die ervaring heeft met het afleveren van games. Inhoudelijke details over het project zijn nog niet bekend.

Uit de bewoording van de vacature die Microsoft online heeft staan is op te maken dat het gaat om een nieuw project dat nog in de beginfase verkeert. De producent waar Microsoft naar op zoek is, zal samenwerken met de hoofdproducent en projectleiders om de visie, reikwijdte, planning en het budget op te stellen.

In de vacature staat dat het gaat om een project in het Halo-universum en wordt niet expliciet genoemd dat het om een game gaat. Wel zoekt Microsoft iemand die ervaring heeft in de game-industrie. Bovendien is 343 Industries een studio die volledig is gericht op het maken van games.

343 Industries werkt momenteel nog aan Halo Infinite, de game die gelijktijdig met de Xbox Series X en S uit had moeten komen, maar is uitgesteld tot de herfst van dit jaar. De Halo-franchise is exclusief voor Xbox-consoles en pc's en het ligt voor de hand dat er nieuwe games in verschijnen. Details over games na Halo Infinite zijn tot nu toe niet bekend.

Update, 10:07: De communitymanager van 343 Industries zegt op Twitter dat de vacature is bedoeld voor Halo Infinite en niet voor een nieuwe game. Het zou gaan om een standaardtekst.