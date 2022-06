Halo Infinite is uitgesteld tot 2021

Microsoft en 343 Industries brengen Halo Infinite niet meer dit jaar uit. De game had samen met de Xbox Series X op de markt moeten komen, maar is uitgesteld tot volgend jaar. De studio noemt onder andere de coronacrisis als reden.

Wanneer Halo Infinite precies uitkomt, is niet bekend. Op Twitter meldt het hoofd van 343 Industries dat de game pas volgend jaar komt, zonder een datum te noemen. De game had nog geen exacte verschijningsdatum, maar zou samen met de Xbox Series X verschijnen tijdens de feestdagen dit jaar.

In het bericht over het uitstel zegt de studio dat er meerdere factoren zijn die de ontwikkeling bemoeilijken, waaronder de coronapandemie. De kritiek op de graphics van de game, na de gameplayonthulling in juli, noemt 343 Industries niet in de verklaring. Eerder reageerde de studio wel uitgebreid op de kritiek en werden er op een aantal vlakken aanpassingen beloofd. Het is aannemelijk dat ook die belofte te maken heeft met het uitstel.

Het uitstel is vermoedelijk een klap voor Microsoft. Halo Infinite is tot dusver gepresenteerd als de belangrijkste launchtitel voor de Xbox Series X. Bij de recente presentatie van games voor de nieuwe console werd het spel als eerste getoond. Ook twee jaar geleden bij de aankondiging werd Halo Infinite al gepresenteerd als een game die gelijktijdig met de nieuwe console zou verschijnen.