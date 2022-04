343 Industries geeft nieuwe details over Halo Infinite-multiplayer

Ontwikkelaar 343 Industries gaf vandaag een uitgebreid overzicht van de Halo Infinite-multiplayer. De studio voorziet de gratis multiplayer van de game onder andere van betaalde battlepasses. De game komt eind dit jaar uit voor Xbox One en Series-consoles en pc's.

De multiplayer van Halo Infinite wordt volledig free-to-play, en daarom zet 343 Industries in op betaalde cosmetische en andere customizable content. Spelers kunnen onder andere hun armor en wapens van skins of emblemen voorzien. Ook afzonderlijke armor-stukken kunnen aangepast worden, zoals het vizier van een helm. Ook voertuigen in de game kunnen worden aangepast.

De ontwikkelaar benadrukt daarbij wel dat er geen willekeurige lootboxes in Halo Infinite zitten. De studio stelt dat het altijd duidelijk moet zijn welke loot ze aanschaffen. Gebruikers kunnen content vergaren door de game te spelen, maar ook via battlepasses, die Microsoft gaat verkopen voor de game. Deze battlepasses zullen per seizoen gelden, maar zullen nooit verlopen.

Spelers kunnen dus ook na afloop van een seizoen werken aan de progressie van de battlepasses die ze in hun bezit hebben. Oude battlepasses blijven daarnaast altijd verkrijgbaar in de in-game winkel. Het is nog niet bekend wat deze battlepasses gaan kosten. Wel bevestigt de studio dat de betaalde items enkel cosmetisch zullen zijn, en dus geen effect zullen hebben op de gameplay.

Verder kunnen spelers de stem van hun persoonlijke AI-metgezel aanpassen. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende stemmen of persoonlijkheden voor deze AI's, die spelers voorzien van updates en informatie tijdens multiplayer-matches.

Dit weekend deelde 343 Industries al verschillende nieuwe details over de komende Halo-game. De studio bevestigde tijdens de E3 dat gamers het spel rond de feestdagen kunnen verwachten. Halo Infinite stond aanvankelijk in de planning voor vorig jaar, maar 343 Industries stelde het spel uit vanwege de coronacrisis. Gamers deelden vorig jaar ook kritiek op de eerste gameplaybeelden van het spel, een andere mogelijke reden voor het uitstel van het spel.