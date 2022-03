Ontwikkelaar 343 Industries toont nieuwe beelden Halo Infinite

Ontwikkelaar 343 Industries heeft nieuwe screenshots vrijgegeven van Halo Infinite. Het nieuwe deel in de Halo-franchise moet later dit jaar verschijnen voor pc, Xbox One, Xbox Series X en S.

Halo Infinite had eigenlijk in 2020 moeten verschijnen, maar werd door 343 Industries en Microsoft uitgesteld. Na het tonen van de eerste gameplaybeelden in de zomer van vorig jaar hadden veel fans kritiek op hoe de game er op dat moment uitzag. De ontwikkelaar erkende dat de game nog niet aan de Halo-standaard voldeed en besloot de game uit te stellen.

Hoewel we nog geen nieuwe gameplay te zien krijgen, heeft de studio wel nieuwe screenshots vrijgegeven. In een blogpost gaan de makers in op de ontwikkeling van de game en staan meerdere screenshots uit de campaign van Halo Infinite. De wereld lijkt in de beelden een stuk gedetailleerder dan voorheen, waarmee de studio een belangrijk kritiekpunt heeft aangepakt.

Tot op heden is er nog geen releasedatum voor Halo Infinite. 343 Industries heeft alleen bekendgemaakt dat het de bedoeling is dat de game in de herfst van 2021 verschijnt.