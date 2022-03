ByteDance schikt voor 92 miljoen dollar in rechtszaak met TikTok-gebruikers

ByteDance schikt voor 92 miljoen dollar (76 miljoen euro) in twintig rechtszaken met Amerikaanse TikTok-gebruikers. De rechtszaken werden aangespannen, omdat TikTok volgens de aanklagers zonder toestemming data naar China stuurde. De rechter moet de schikking nog goedkeuren.

In het schikkingsvoorstel gaat ByteDance akkoord met het betalen van 92 miljoen dollar aan gebruikers uit verschillende rechtszaken. De meeste rechtszaken werden aangespannen namens minderjarige TikTok-gebruikers. Volgens de advocaten van de aanklagers werd er persoonlijke informatie van hun cliënten zonder toestemming verzameld en verstuurd naar China.

Als de schikking wordt goedgekeurd door de rechter is het een van de grootste schikkingen in een privacyrechtszaak ooit. Naast de financiële compensatie zou ByteDance de app ook aan moeten passen, zodat er geen locatiegegevens en biometrische data meer worden verzameld.

In een reactie tegenover nieuwszender NPR laat een woordvoerder van TikTok weten dat het bedrijf het nog altijd niet eens is met de beschuldigingen van de aanklagers. Het bedrijf ziet de schikking enkel als een beter alternatief dan de slepende rechtszaken.

In de VS is al veel te doen geweest om de dataverzameling van TikTok. Hoewel de video-app van het Chinese ByteDance niet meer informatie verzamelt dan bijvoorbeeld Facebook, wil de VS niet dat er data van Amerikaanse gebruikers naar China wordt gestuurd. Daarom moet ByteDance gaan samenwerken met een Amerikaans bedrijf en gebruikersdata in de VS opslaan.

Niet alleen in de VS zijn de autoriteiten kritisch op de dataverzameling van TikTok, ook in India en de Europese Unie worden er vraagtekens gezet bij het privacybeleid van ByteDance. Eerder deze maand diende de Nederlandse Consumentenbond een klacht in bij de Europese Commissie. Volgens de Consumentenbond schiet TikTok tekort op het gebied van privacy.