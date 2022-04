TikTok verplicht vanaf volgende maand gepersonaliseerde advertenties

Videoplatform TikTok verplicht gebruikers vanaf volgende maand om gepersonaliseerde advertenties te zien. Nu kunnen gebruikers er nog voor kiezen om dat niet te doen, maar de optie verdwijnt vanaf 15 april.

Vanaf dan krijgen alle gebruikers advertenties te zien op basis van de video's die ze kijken in de app, meldt TikTok volgens The Verge. Dat is nu nog een optie onder Instellingen - Privacy - Personalisatie en gegevens, maar die zal dus verdwijnen. Standaard stond de optie al aan. Het is onbekend hoeveel gebruikers de functie hadden uitgezet.

Wel blijft het mogelijk om ervoor te kiezen om geen data van andere partijen te laten meewegen bij het personaliseren van de advertenties. Dat staat ook standaard aan, maar was, is en blijft uit te zetten volgens het videoplatform. Advertenties vormen het primaire verdienmodel van het ByteDance-dochterbedrijf.

Volgens The Verge hangt de stap mogelijk samen met de anti-trackingmaatregel in de komende versie van Apples mobiele besturingssysteem iOS. Apps moeten dan toestemming gaan vragen om gebruikers te tracken in meerdere apps.