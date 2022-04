Franse waakhond begint onderzoek naar mogelijke privacyschendingen van Clubhouse

De Franse privacywaakhond CNIL is een onderzoek begonnen naar Clubhouse vanwege zorgen rondom de privacybescherming van de app. CNIL wil kijken of de app aan de Europese privacywetgeving moet voldoen, ook al heeft het geen Europees kantoor.

De Commission nationale de l'informatique et des libertés zegt dat het een onderzoek is begonnen en de eerste vragen heeft gesteld aan Alpha Exploration, het Amerikaanse moederbedrijf van Clubhouse. Dat gebeurde na een klacht, al is niet bekend van wie die kwam. Het onderzoek draait om de vraag of Clubhouse moet voldoen aan de AVG en of het dat ook doet.

De CNIL concludeerde op basis van de eerste antwoorden al dat het mag handhaven op Clubhouse. Het bedrijf heeft geen kantoor heeft in Europa. Daardoor is het zogenaamde 'een-loketmechanisme' uit de AVG niet van toepassing. Onder die regel moet een bedrijf met een Europees kantoor verantwoording afleggen aan de toezichthouder in dat land, maar dat hoeft bij Clubhouse dus niet. CNIL ziet zichzelf daarom bevoegd om het bedrijf te onderzoeken. "Het onderzoek moet bevestigen dat de AVG van toepassing is op het bedrijf en bepalen of deze wordt genegeerd", schrijft de CNIL. De waakhond zegt dat het maatregelen kan treffen zoals verwerkingen verbieden of boetes uitdelen.

Naast de officiële klacht bij CNIL gaat er in Frankrijk ook een petitie rond die de CNIL oproept de dienst te onderzoeken op mogelijke privacyinbreuk. Clubhouse krijgt al langer kritiek vanwege mogelijke privacyschendingen. Zo werd metadata onversleuteld verstuurd, bleek het mogelijk gesprekken zonder login mee te luisteren en werden alle telefooncontacten standaard naar de dienst gestuurd. Over die problemen schreven we in februari al een Plus-artikel. Clubhouse is een app voor iPhones die het mogelijk maakt live gesprekken te voeren en te volgen.