Clubhouse haalt site offline waar gebruikers zonder login konden meeluisteren

Chatapp Clubhouse heeft een site offline gehaald, waarmee een gebruiker audiostreams aanbood van gesprekken in Rooms op het platform. Daarmee konden gebruikers zonder login meeluisteren via het web.

Daardoor was het mogelijk om in Clubhouse mee te luisteren vanaf desktops en vanaf Android-telefoons, waarvoor nu nog geen Clubhouse-client is. De chatapp zegt tegen Bloomberg nieuwe veiligheidsmaatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat iemand anders een dergelijke site opnieuw opzet.

Door de client konden niet-ingelogde gebruikers meeluisteren in Rooms en gesprekken opnemen. Dat is tegen de voorwaarden van de app. De gebruiker die het mogelijk maakte heeft een permanente ban gekregen van Clubhouse.

De site werkt niet meer, maar de code is nog in te zien op Github. Daaruit blijkt dat de software leunt op reverse-engineering van de manier waarop de app communiceert met Agora, de Chinese leverancier van de back-end van de Amerikaanse chatapp. Dat kan mede door het werk van een andere ontwikkelaar die een variant van een webinterface voor Clubhouse maakte onder de naam Hipster.house. De webclient leek niet heel schaalbaar: het benaderen van Rooms verliep via het persoonlijke account van de ontwikkelaar.