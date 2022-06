Lezen berichten WhatsApp geblokkeerd bij niet accepteren voorwaarden op 15 mei

Gebruikers die de nieuwe voorwaarden van WhatsApp op 15 mei niet hebben geaccepteerd, kunnen vanaf die dag geen nieuwe berichten meer lezen of sturen. Dat zegt het bedrijf. Wel kunnen ze nog een paar weken meldingen lezen en oproepen plaatsen.

Vanaf dan geldt het beleid voor inactieve accounts, zegt WhatsApp. Dat betekent dat gebruikers vanaf dan vier maanden hebben voor WhatsApp hun account verwijdert. Als zij na 15 mei de voorwaarden alsnog besluiten te accepteren, dan kunnen ze weer bij hun berichten en kunnen ze de dienst weer gebruiken als normaal.

Als gebruikers op 15 mei de voorwaarden nog niet hebben geaccepteerd, kunnen zij alleen notificaties zien en oproepen plaatsen, maar het lezen en sturen van berichten zal dan niet meer gaan. Vanaf dat moment hebben zij een paar weken om de voorwaarden te accepteren voordat de dienst helemaal niet meer werkt, schrijft Techcrunch.

WhatsApp legt het nieuwe beleid uit na de beslissing eind vorige week om de nieuwe voorwaarden met daarin een verplichting tot datadelen door te voeren per 15 mei. De wijziging had eerst al deze maand in moeten gaan, maar na ophef over de nieuwe voorwaarden stelde het Facebook-dochterbedrijf de nieuwe voorwaarden een paar maanden uit.

Binnen de EU mag Facebook data van Europese WhatsApp-gebruikers niet gebruiken, waardoor er voor Europese gebruikers vrijwel niets verandert aan de gebruiksvoorwaarden.