WhatsApp: we gaan toch geen functies afsluiten bij weigeren nieuwe voorwaarden

WhatsApp gaat toch geen functies beperken bij gebruikers die de nieuwe voorwaarden voor een langere tijd niet accepteren. Het bedrijf wilde zo iedereen over de streep trekken, maar ziet daarvan af. Volgens de Facebook-dochter is het merendeel van de gebruikers al overstag.

WhatsApp zegt tegeover The Verge dat het duidelijk wil maken dat de beperkingen van de baan zijn 'naar aanleiding van recente discussies met verschillende autoriteiten en privacy-experts'. Deze nieuwe koers zal het messengerbedrijf 'voor onbepaalde tijd' varen. De beleidspagina hierover is ook bijgewerkt.

Het plan van WhatsApp was om gebruikers die niet accepteren vroeg of laat de mogelijkheid af te nemen om berichten te lezen en sturen; ze zouden dan alleen nog meldingen kunnen lezen en oproepen plaatsen. Daaropvolgend worden notificaties, berichten en oproepen ook volledig uitgeschakeld. "Hou ook in gedachten dat het hiervan losstaande beleid voor inactieve gebruikers dan van toepassing is", zei WhatsApp daar verder over. Dat behelst over het algemeen verwijdering van een account na 120 dagen inactiviteit.

Begin januari kondigde WhatsApp aan dat gebruikers akkoord moesten gaan met de nieuwe privacyvoorwaarden. Daarin staat centraal hoe WhatsApp data deelt met Facebook. De voorwaarden gaan onder meer over hoe WhatsApp transactiegegevens opslaat en gebruikt voor betalingsdiensten, zoals Facebook Pay in WhatsApp. En hoe gegevens gedeeld in gesprekken met bedrijven op WhatsApp terecht kunnen komen bij Facebook, als bedrijven gebruik maken van een koppeling van WhatsApp for Business met andere Facebookdiensten.

ICT-jurist Arnoud Engelfriet legde tegenover het AD uit waarom Europese gebruikers weinig te vrezen hebben: "Om twee redenen geldt dit niet voor Europa. Ten eerste omdat Facebook het toegezegd heeft bij de overname van WhatsApp in 2014 en ten tweede omdat in de privacywet AVG gewoon staat vastgelegd dat je die data niet zomaar mag delen."