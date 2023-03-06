WhatsApp gaat Europese gebruikers duidelijker informeren over beleidswijzigingen

WhatsApp belooft Europese gebruikers voortaan duidelijker te informeren over wijzigingen in zijn privacybeleid. Dat meldt de Europese Commissie op maandag. De EU uitte zich eerder kritisch over de communicatie rondom de wijzigingen die WhatsApp in 2021 doorvoerde.

"Na een dialoog met Europese autoriteiten voor consumentenbescherming en de Europese Commissie heeft WhatsApp toegezegd transparanter te zijn over wijzigingen in zijn servicevoorwaarden", schrijft de Europese Commissie op maandag. Het bedrijf gaat gebruikers in de EU bij toekomstige beleidswijzigingen voortaan duidelijk uitleggen welke wijzigingen het precies doorvoert en 'hoe deze van invloed zijn op hun rechten', zegt de Commissie.

WhatsApp gaat het daarnaast makkelijker maken om beleidswijzigingen af te wijzen en duidelijk uitleggen wanneer dat ertoe leidt dat ze niet langer gebruik kunnen maken van de chatdienst. De keuze daartoe moet voortaan ook 'gerespecteerd worden' en WhatsApp zal geen terugkerende notificaties over de beleidswijzigingen sturen nadat deze geweigerd zijn. Ook moet het mogelijk worden om het bekijken van beleidswijzigingen uit te stellen tot een later moment.

WhatsApp verklaart verder tegenover de Europese Commissie dat de gegevens van WhatsApp-gebruikers niet voor advertentiedoeleinden gedeeld worden met derde partijen of andere Meta-bedrijven. Het Consumer Protection Cooperation-netwerk van de EU gaat er actief op toezien dat WhatsApp de nieuwe toezeggingen nakomt en 'waar nodig naleving afdwingen, onder meer door de mogelijkheid om boetes op te leggen'.

De EU is al langer in gesprek met WhatsApp over de communicatie rondom wijzigingen in zijn privacybeleid. De Europese Commissie stuurde WhatsApp begin vorig jaar al een brief met daarin de vraag om zijn beleidswijzigingen uit 2021 duidelijker toe te lichten aan gebruikers. In die beleidswijziging verplichtte WhatsApp het uitwisselen van bepaalde gegevens met Meta-dochterbedrijf Facebook, hoewel dat niet geldt voor Europese gebruikers.