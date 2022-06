WhatsApp verplicht alsnog nieuwe privacyvoorwaarden met verplicht datadelen

WhatsApp vraagt internationale gebruikers opnieuw akkoord te gaan met nieuwe privacy- en gebruiksvoorwaarden om gebruik te kunnen blijven maken van de dienst. Daarbij wordt het verplicht om bepaalde data te delen met Facebook. Voor Europese gebruikers verandert er niks.

In een blogpost schrijft WhatsApp dat het bedrijf opnieuw nieuwe privacyvoorwaarden gaat verplichten. Gebruikers moeten opnieuw akkoord gaan met de voorwaarden, die veranderen hoe WhatsApp data deelt met Facebook om shopping en zakelijke communicatie in WhatsApp beter te faciliteren. Wel gaat het bedrijf beter uitleggen wat de privacyupdate inhoudt, omdat daar volgens WhatsApp veel 'misinformatie' over is verspreid.

Begin januari kondigde WhatsApp aan dat gebruikers 8 februari akkoord moesten gaan met nieuwe privacyvoorwaarden. Daarin stond centraal hoe WhatsApp data deelt met Facebook. De voorwaarden gaan onder meer over hoe WhatsApp transactiegegevens opslaat en gebruikt voor betalingsdiensten, zoals Facebook Pay in WhatsApp. En hoe gegevens gedeeld in gesprekken met bedrijven op WhatsApp terecht kunnen komen bij Facebook, als bedrijven gebruik maken van een koppeling van WhatsApp for Business met andere Facebookdiensten. De voorwaarden werden via een pop-up gedeeld; gingen gebruikers niet akkoord, dan zouden ze niet meer gebruik kunnen maken van WhatsApp na 8 februari.

De nieuwe voorwaarden konden rekenen op flinke kritiek, omdat WhatsApp onder meer de keuze leek weg te nemen bij gebruikers buiten de EU dat WhatsApp geen gegevens zou delen met moederbedrijf Facebook. Binnen de EU mag Facebook data van Europese WhatsApp-gebruikers niet gebruiken, waardoor er voor Europese gebruikers vrijwel niets veranderde aan de gebruiksvoorwaarden, al moesten zij ook akkoord gaan met de voorwaarden. WhatsApp besloot de nieuwe voorwaarden uit te stellen vanwege de kritiek, wat het bedrijf 'verwarring en misinformatie' noemde.

Gebruikers moeten nu opnieuw akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden. Dat zal niet opnieuw via een pop-up zijn. "We hebben goed nagedacht hoe we dit beter hadden kunnen aanpakken", zegt WhatsApp. Daarom gaat het via de Status-functie WhatsApps 'waarden en updates' delen, zal het bedrijf beter zijn best doen om diens 'stem te laten horen' en krijgen gebruikers in de komende weken een banner in WhatsApp te zien met meer informatie over de update, die zij 'op hun eigen tempo' kunnen lezen. Ook benadrukt het dat chatten met een bedrijf of shoppen in de app volledig optioneel zijn.

In de blogpost haalt WhatsApp tot slot uit naar concurrent Telegram, die onlangs een enorme toestroom van gebruikers zag door de kritiek op de privacyupdate van WhatsApp. WhatsApp schrijft: "We hebben gezien dat sommige van onze concurrenten beweren dat ze de berichten van mensen niet kunnen zien. Maar als een app geen eind-tot-eindversleuteling biedt, betekent dat standaard dat ze je berichten kunnen lezen. Andere apps zeggen dat ze beter zijn omdat ze minder inzage in informatie hebben dan WhatsApp. We zijn ervan overtuigd dat mensen op zoek zijn naar apps die betrouwbaar en veilig zijn, zelfs als dit betekent dat WhatsApp toegang tot een beperkte hoeveelheid gegevens heeft." Bij Telegram zijn berichten niet standaard eind-tot-eind versleuteld. Bij Signal, die ook een verdubbeling zag van het aantal gebruikers, is dat wel het geval.