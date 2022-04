China lijkt Signal te blokkeren

China lijkt chatapp Signal te blokkeren. De site en app hebben geen verbinding meer zonder vpn. De iOS-app staat nog wel in de Chinese versie van de App Store. De Chinese regering heeft de blokkade nog niet bevestigd.

De app werkt wel normaal in Hongkong, zegt Reuters. In de rest van China werkt de app alleen met een vpn. Gebruikers met iPhones kunnen de app wel downloaden uit de App Store, maar de app doet na installatie niets meer. Signal stond al niet in Chinese Android-downloadwinkels. De Google Play Store is sowieso niet beschikbaar in China.

De meldingen komen van gebruikers; de Chinese regering heeft de blokkade niet bevestigd en ook Signal heeft er nog niets over gezegd. Vorige maand presenteerde Signal een proxy-systeem om een blokkade in Iran te omzeilen; het is onbekend of dat ook in China zal gebeuren.

Signal heeft in China op iOS rond 550.000 downloads, meldt Techcrunch. Cijfers over installaties op Android heeft de site niet. Wereldwijd heeft Signal op beide platformen in totaal rond 100 miljoen downloads tot nu toe.