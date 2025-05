Signal is mogelijk geblokkeerd in Rusland en Venezuela

Signal is niet meer toegankelijk in Rusland. Ook in Venezuela lijkt de versleuteldeberichtendienst geblokkeerd te zijn. Volgens de Russische telecomwaakhond heeft Signal de wetgeving geschonden. In Venezuela zouden de hevige protesten aan de blokkade ten grondslag liggen.

De Russische communicatietoezichthouder Roskomnadzor laat aan het persbureau Interfax weten dat de toegang tot Signal is ontzegd 'vanwege schendingen van de Russische wetgeving'. Volgens de waakhond zijn de wettelijke vereisten om te voorkomen dat de dienst gebruikt wordt voor 'terroristische en extremistische doeleinden' geschonden, al wordt hier niet verder op ingegaan. Rusland blokkeerde in 2018 de chatdienst Telegram. Die blokkade werd twee jaar later opgeheven. Eerder deze week heeft het land ook de toegang tot YouTube ontzegd.

Volgens tv-zender MSNBC heeft ook Venezuela Signal geblokkeerd, al is dat nog niet officieel bevestigd. Deze blokkade zou te maken hebben met de hevige protesten die er momenteel gaande zijn naar aanleiding van de presidentsverkiezingen. De Venezolaanse president Nicolás Maduro, die door de oppositie wordt beschuldigd van verkiezingsfraude, heeft de afgelopen weken meermaals uitgehaald naar Amerikaanse techbedrijven. Zo riep hij zijn aanhangers op om WhatsApp in de ban te doen, omdat de app volgens Maduro wordt gebruikt om de families van politieagenten en soldaten te bedreigen. Ook beweert hij dat Elon Musk de drijvende kracht is achter de protesten en onenigheid na de verkiezingen. Om die reden heeft hij donderdag al de toegang tot zijn socialemediaplatform X voor tien dagen geblokkeerd.

Netblocks, die internetstoringen in de gaten houdt, bevestigt dat Signal in Rusland en Venezuela bij de meeste internetproviders niet meer bereikbaar is. Wel zou de dienst voor bestaande gebruikers bruikbaar blijven als ze in de appinstellingen de optie Censorship circumvention aanzetten. Signal bevestigt op X dat de app in 'meerdere landen' is geblokkeerd en raadt tevens aan om deze functie te activeren.