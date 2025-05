Gemeente Amsterdam verbiedt Telegram op werktelefoons ambtenaren

De gemeente Amsterdam verbiedt ambtenaren om Telegram te gebruiken op werktelefoons. Het verbod is sinds april van kracht en werd via een bijlage in een raadsbrief gemeld. De app is volgens de gemeente een vrijplaats voor hackers, cybercriminelen en drugshandelaars.

De gemeente heeft het nieuws bevestigd aan BNR en stelt dat het gebruik van de chatapp een spionagerisico inhoudt. Uit de raadsbrief blijkt dat er gevreesd wordt dat buitenlandse overheden via bepaalde apps bij data van gebruikers kunnen komen, zoals documenten, contactpersonen en locatiegegevens. Er worden echter geen concrete aanleidingen gedeeld en er wordt ook geen melding van incidenten gemaakt. Niet enkel de Telegram-app wordt verboden. Er geldt ook een verbod op AliExpress, ExpressVPN, TikTok, WeChat, Temu, Shein, TurboVPN en UC Browser. Al deze apps mogen volgens de gemeente Amsterdam niet op gemeentelijke telefoons, laptops of iPads staan. De redactie van BNR heeft Telegram om een reactie gevraagd, maar die kwam er nog niet.

Telegram is een versleutelde-chatdienst. Het platform werd in 2013 opgericht door de in Rusland geboren Pavel en Nikolai Durov. Deze broers hielpen ook mee aan de ontwikkeling van het populaire Russische socialemediaplatform VK. Kort na de totstandkoming van de app zou Pavel Durov uit Rusland zijn vertrokken omdat de toenmalige Russische regering hem zou hebben gevraagd data van Oekraïense demonstranten te delen. Dat had de man naar verluidt geweigerd. Het hoofdkantoor van Telegram zou zich nu in Dubai bevinden en de chatdienst heeft servers over de hele wereld. Volgens Pavel Durov is Telegram een 'neutraal' platform en wil het geen positie innemen in geopolitieke kwesties.

Telegram wordt door heel wat overheden in het oog gehouden. In 2016 werd de chatdienst geblokkeerd in Saoedi-Arabië wegens het gebruik van de app door toenmalige ISIS-aanhangers. In 2018 werd de dienst tijdelijk geblokkeerd in Rusland vanwege de vermeende verspreiding van desinformatie en in 2022 kwam er een verbod op Telegram in Brazilië om onder andere dezelfde reden. In 2023 werd de app vervolgens tijdelijk geblokkeerd in Irak wegens ‘zorgen over de nationale veiligheid’. In heel wat gevallen ging het om tijdelijke verboden die inmiddels zijn opgeheven. Dit jaar leek er een verbod in Spanje te komen, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Verschillende mediabedrijven opperden toen dat er auteursrechtelijke content werd gedeeld zonder voorafgaande toestemming. Sinds mei dit jaar mag de Belgische telecomautoriteit BIPT controle uitoefenen op de Europese activiteiten van Telegram.

Update, 10.25 uur - Inleiding en broodtekst van het artikel zijn aangepast. Het bestaan en de inhoud van de raadsbrief worden vermeld.