EA deelt systeemeisen pc-versie Dragon Age: The Veilguard

EA heeft de systeemeisen voor de pc-versie van Dragon Age: The Veilguard gedeeld. Om het spel te spelen, is er minstens een Core i5-8400 of Ryzen 3 3300X nodig met 16GB ram. De gpu moet minstens een GTX 970 of Radeon R9 290X zijn. Het spel vereist 100GB opslagruimte.

Wat de aanbevolen systeemeisen betreft, is er volgens de uitgeverij minstens een Intel Core i9-9900K of AMD Ryzen 7 3700X nodig, in combinatie met 16GB aan werkgeheugen. De videokaart moet dan ofwel een Nvidia RTX 2070 of AMD Radeon RX 5700XT zijn.

Dragon Age: The Veilguard is vanaf 31 oktober van dit jaar beschikbaar. De game verschijnt dan voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Ontwikkelaar BioWare had eerder deze maand een nieuwe trailer van het spel gedeeld, met daarin details over het verhaal van de roleplayinggame. Die trailer bevestigde onder andere dat de elvengoden de primaire antagonisten van het spel zullen worden.