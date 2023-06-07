EA wil ontwikkeling Star Wars: The Old Republic door derde partij laten doen

Electronic Arts overweegt om de doorlopende ontwikkeling van Star Wars: The Old Republic over te hevelen van BioWare naar ontwikkelaar Broadsword Online. BioWare moet zich door deze beslissing meer kunnen gaan richten op de ontwikkeling van Mass Effect- en Dragon Age-games.

Het nieuws werd in eerste instantie door IGN gebracht op basis van anonieme bronnen, maar ondertussen heeft EA in een statement bevestigd dat er inderdaad overwogen wordt om Star Wars: The Old Republic door een andere studio te laten doorontwikkelen. De uitgever schrijft: "We evalueren momenteel hoe we de game en het bijbehorende team het beste kunnen laten doorgroeien en evolueren. Daarom zijn er gesprekken met Broadsword, een studio die zich specialiseert in het leveren van door de community gedreven online ervaringen."

IGN stelt dat EA al een intentieverklaring heeft getekend en dat de overheveling van de game naar de nieuwe studio daarmee zo goed als zeker is. Ergens deze maand zou dit proces afgerond moeten worden. Het is niet duidelijk wat dat inhoudelijk voor de mmo gaat betekenen.

De betreffende Star Wars-mmorpg werd sinds de release in 2011 door BioWare onderhouden. Ondertussen werken naar verluidt nog zo'n 70 tot 80 werknemers aan de game. Grofweg de helft van dat team zou verhuizen naar Broadsword Online. De overgebleven werknemers moeten volgens bronnen een nieuwe functie zoeken binnen EA of zouden eventueel ontslagen kunnen worden.

Broadsword Online Games is een ontwikkelaar die zich voornamelijk bezighoudt met mmo's. Het bedrijf is momenteel verantwoordelijk voor Ultima Online en Dark Age of Camelot. De studio is in tegenstelling tot EA-studio BioWare in principe onafhankelijk, al hebben de bedrijven een gedeelde geschiedenis. Broadsword werd opgericht door ex-medewerkers van Mythic Entertainment, wat een studio van Electronic Arts was en oorspronkelijk Dark Age of Camelot ontwikkelde. Mythic Entertainment werd tevens tijdelijk gefuseerd tot BioWare Mythic voordat het weer doorging onder de oorspronkelijke naam.