EA wil ontwikkeling Star Wars: The Old Republic door derde partij laten doen

Electronic Arts overweegt om de doorlopende ontwikkeling van Star Wars: The Old Republic over te hevelen van BioWare naar ontwikkelaar Broadsword Online. BioWare moet zich door deze beslissing meer kunnen gaan richten op de ontwikkeling van Mass Effect- en Dragon Age-games.

Het nieuws werd in eerste instantie door IGN gebracht op basis van anonieme bronnen, maar ondertussen heeft EA in een statement bevestigd dat er inderdaad overwogen wordt om Star Wars: The Old Republic door een andere studio te laten doorontwikkelen. De uitgever schrijft: "We evalueren momenteel hoe we de game en het bijbehorende team het beste kunnen laten doorgroeien en evolueren. Daarom zijn er gesprekken met Broadsword, een studio die zich specialiseert in het leveren van door de community gedreven online ervaringen."

IGN stelt dat EA al een intentieverklaring heeft getekend en dat de overheveling van de game naar de nieuwe studio daarmee zo goed als zeker is. Ergens deze maand zou dit proces afgerond moeten worden. Het is niet duidelijk wat dat inhoudelijk voor de mmo gaat betekenen.

De betreffende Star Wars-mmorpg werd sinds de release in 2011 door BioWare onderhouden. Ondertussen werken naar verluidt nog zo'n 70 tot 80 werknemers aan de game. Grofweg de helft van dat team zou verhuizen naar Broadsword Online. De overgebleven werknemers moeten volgens bronnen een nieuwe functie zoeken binnen EA of zouden eventueel ontslagen kunnen worden.

Broadsword Online Games is een ontwikkelaar die zich voornamelijk bezighoudt met mmo's. Het bedrijf is momenteel verantwoordelijk voor Ultima Online en Dark Age of Camelot. De studio is in tegenstelling tot EA-studio BioWare in principe onafhankelijk, al hebben de bedrijven een gedeelde geschiedenis. Broadsword werd opgericht door ex-medewerkers van Mythic Entertainment, wat een studio van Electronic Arts was en oorspronkelijk Dark Age of Camelot ontwikkelde. Mythic Entertainment werd tevens tijdelijk gefuseerd tot BioWare Mythic voordat het weer doorging onder de oorspronkelijke naam.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-06-2023 13:50 41

07-06-2023 • 13:50

41

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Star Wars: The Old Republic

vanaf € 61,28

4.5 van 5 sterren

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Reacties (41)

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SinergyX
7 juni 2023 14:08
De game levert simpelweg te weinig op voor EA, net als Ultima/DAOC (en de flop Warhammer) blijkbaar genoeg om door een kleinere studio nog in leven te houden. Zullen ze daar nog 'gratis' wat geld voor blijven krijgen vanuit de rechten/licenties en laat Broadsword maar sputteren met de game verder te onderhouden.

SWTOR blijft een prima game, inmiddels is elke class/role/spec compleet cross-factions geworden, maar het blijft 1 van de betere MMO's als het gaat om story/personal story en companions (jup, 1 van de eerste met vrouw/vrouw en man/man relaties) en voor de leeftijd van de game best nog wat spelers online.
Exitium @SinergyX7 juni 2023 16:31
inmiddels is elke class/role/spec compleet cross-factions geworden
Dat was toch altijd al zo met mirror classes?
SinergyX
@Exitium7 juni 2023 17:14
Ze hadden kleine 'unieke' puntjes, wat later helemaal gelijk is getrokken, en met combat styles kan je nu werkelijk alles vrij spelen. Vroeger was de class locked aan story, nu is dat ook volledig vrijgegeven.
Blqckqut @SinergyX7 juni 2023 14:20
ik hou van deze game, echt een goed spel
Jron667 @SinergyX7 juni 2023 17:18
DAOC was zo verschrikkelijk leuk qua PVP, vooral door de 3 facties. Het draait nog steeds maar de laatste keer dat ik keek hadden ze de Necromancer class behoorlijk omgegooid en niet ten goede.

SWTOR ooit een paar uur gespeeld maar kon mij niet bekoren, toch meer een liefhebber van fantasy.
Wolfos
@SinergyX7 juni 2023 17:44
Na 15 jaar ook niet zo gek eigenlijk dat het niet meer zoveel opbrengt. Het zal nog wel kostendekkend zijn idd maar zoals ze zelf al aangeven met
BioWare moet zich door deze beslissing meer kunnen gaan richten op de ontwikkeling van Mass Effect- en Dragon Age-games.
zijn deze nieuwe projecten voor EA waarschijnlijk interessanter.
Koja78 @SinergyX7 juni 2023 14:48
Zal het nog es moeten proberen.
TheRacknker @SinergyX7 juni 2023 14:59
1 van de weinige mmo's die ik langer dan normaal ben blijven spelen.
Dark Angel 58 7 juni 2023 14:29
BioWare moet zich door deze beslissing meer kunnen gaan richten op de ontwikkeling van Mass Effect- en Dragon Age-games.
Wat is er met Mas Effect?? Nieuwe deel? Of remake?

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 24 juli 2024 22:03]

mrkrabs @Dark Angel 587 juni 2023 14:50
Is al een tijd geleden aangekondigd dat een nieuw deel in ontwikkeling is.
Echter alleen nog een teaser momenteel, ze hebben nog geen beelden gedeeld.
nzall
@Dark Angel 587 juni 2023 15:17
Er is een nieuw deel op komst. het is echter nog jaren weg. Eerst moet Dragon Age Dreadwolf uitkomen, want Bioware heeft het Mass Effect team mee ingezet op Dreadwolf, dat nu in postproduction zit. Daarna pas kunnen ze zich focusen op de volgende Mass Effect.

Kort samengevat wat we al weten: het zal de verhaallijnen van de originele trilogie en Andromeda samensmelten en vindt plaats honderden jaren na het einde van de originele trilogie. Er zijn al wat teasers en trailers verschenen, waaruit onder andere blijkt dat Liara terugkomt, dat de Geth en Quarians ook een rol spelen, en dat de Systems Alliance een Mass Relay aan het bouwen zijn ergens.
GooBall 7 juni 2023 13:53
Nou dat voorspelt niks goeds. xD
maradesign @GooBall7 juni 2023 13:55
Hoeft toch niet? Want Respawn heeft wat mij betreft (uiteindelijk) uitstekend vermakelijke SW games op de markt gebracht. Kan niet wachten op deel 3
WickedWizard @maradesign7 juni 2023 13:57
Wat heeft Respawn hiermee te maken? Het gaat over de MMORPG Star Wars: The Old Republic.
Dazzler2120 @WickedWizard7 juni 2023 14:05
Dat 3rd party developers ook prima games kunnen afleveren.
Uiteindelijk heeft het uitbesteden naar een 3rd party niet per definitie een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van een spel.
Bombaron @Dazzler21207 juni 2023 14:38
Respawn is ook gewoon van EA. En als je naar de geschiedenis kijkt van Broadsword, zie je dat ze alleen maintenance uitvoeren en verder vrijwel niks (Ultima, DAoC). Dus in dit geval is het wel een slecht iets waarschijnlijk.
Benjamin- @Dazzler21207 juni 2023 14:46
Dat begrijpt hij, maar maradesign, denkt aan iets heel anders. Respawn heeft hier totaal niets mee te maken, en het is een MMO, dus welk deel 3.
GooBall @maradesign7 juni 2023 14:06
Hoeft zeker niet nee. Alhoewel ik bioware niet super ken(Mass Effect, Dragon Age nog nooit gespeeld), zie ik wat van Bioware sterktes doorschijnen in SWTOR. Een leuk verhaal, keuzes, wat geintjes, etc. Als dat verdwijnt, dan blijft er niks over dan een MMO in een Star Wars jasje lijkt me.

Maar kan ook zeker anders gaan.. maar goed EA lijkt ook klaar te zijn met SWTOR... misschien toch maar hopen dat de KOTOR remake leuk genoeg is om te spelen en dat verhaal te ondervinden. :)
bartvincke @maradesign7 juni 2023 16:27
verkeerde reeks, dit gaat niet over Kotor
Haruhi 7 juni 2023 13:57
Die andere opgekochte developer studios zijn zeker allemaal al leegzogen. :')
TheDeeGee 7 juni 2023 14:11
En Alice: Asylum wilde ze niets mee doen...

EA krijgt van mij geen cent meer.
T-RaX @TheDeeGee7 juni 2023 15:10
En Alice: Asylum wilde ze niets mee doen...

EA krijgt van mij geen cent meer.
Wow, wat een klote nieuws. Ik heb uiteraard de games, de artbooks, wat artwork en de Snail Fight aan de muur hangen. Was meer dan een fan maar had dit nieuws nog niet meegekregen.

https://screenrant.com/al...ican-mcgee-retirement-ea/

Was al een beetje klaar met EA na de launch van SW:JS maar had nog goede hoop voor Alice. Er is nu echt niets meer van EA waar ik blij van word...

Added: Alice: Asylum Design Bible

[Reactie gewijzigd door T-RaX op 24 juli 2024 22:03]

Armselig @TheDeeGee8 juni 2023 02:47
In één minuut erachter komen dat er sprake was van een derde game en dat 'ie gecancelled is, top. Ach ja, zo is de game-industrie inmiddels al jaren. Games cancellen die we willen, games uitbrengen die we niet willen, al dan niet met verdien-modellen, battlepasses en dergelijke meuk. De mannen in pakken (directie/investeerders/shareholders etc.) die alleen meer en meer geld willen verdienen en niks met games hebben maken het er weer niet leuker op voor ons. En wat kun je eraan doen? Niks. Wij gamers staan weer eens totaal machteloos.

McGee zegt in het artikel wat T-RaX linkt dat hij er best voor open staat als EA toch ineens door wil gaan met Asylum. Hoop doet leven maar de kans dat dat gebeurt is natuurlijk zo goed als nul. Ik denk dat hij er gewoon te lang mee gewacht heeft, het momentum is voorbij. Wie weet was het anders geweest als hij direct na Madness Returns aan Asylum was begonnen... Ik zou zeggen loop naar een andere studio maar de rechten zullen wel weer bij EA liggen.

Met dit allemaal in het achterhoofd mogen we waarschijnlijk van geluk spreken dat er uberhaupt een tweede deel is gemaakt, aangezien daar ook alweer elf jaar tussen zat met het eerste deel.

[Reactie gewijzigd door Armselig op 24 juli 2024 22:03]

ChevyVanDude 7 juni 2023 14:16
Rockstar Games*kuch
Grovestreet Games * roggel
'Remastered' :O

Meneer Wilson (waarvan je al van de buitenkant ziet dat het een hard-core gamer is...PPpppfffhhhahahaha)als je jezelf gaat richten op meerdere projecten tegelijkertijd, wat heeft dan prioriteit?
Ja, je hebt grote teams(13.5k medewerkers in totaal), sure. Maar waarom zou je? Behalve een ordinaire cash-grab. En zelfs als je perfect geoptimaliseerde teams hebt; waarmee identificeer je dan?
Vroegah was het makkelijk; SimCity en The Sims, net als BioWare == Mass Effect

Maak games met passie. En geef ook ruimte voor ontwikkelteams om het tot een mooi geheel te maken.
Ik heb het idee dat het meer regel dan uitzondering is wat Ken aangeeft in de 2e alinea (voorlaatste zin)https://gameranx.com/updates/id/468093/article/ken-levine-reveals-why-he-quit-the-bioshock-franchise/
PhosOS 7 juni 2023 14:40
Mooie herinneringen aan dit spel. Als ik het goed onthouden ben rond level 40 gekapt omdat ik niet zo voertuig kon krijgen en overal lopen zo langzaam was. Ging toen lekker noobs helpen helemaal aan het begin om toch badass te voelen haha. Te weinig tijd om het nu te spelen maar echt leuke tijden mee gehad
BryanD 7 juni 2023 15:00
Hmm ben benieuwd wat de interne reactie hier op is. Kan me herinneren dat veel van de dedicated SWOTR team leden altijd met erg veel trots en plezier aan SWOTR werkte. Hadden veel passie voor de game. Hopelijk voor de community is de third party een beetje fatsoenlijk, naam zegt me zo niets, geen idee of ze wat fatsoenlijks maken, maar goed, ik help het hopen!
cherrycoke 7 juni 2023 15:32
Hopen dat er Cinematics blijven uitkomen, die zijn echt van ongekende kwaliteit.
SuperPolum 7 juni 2023 17:03
Beetje vreemde redenering dat Bioware zich beter kan richten op andere zaken wanneer het hele team of verhuist of iets anders moet zoeken...

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