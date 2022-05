Star Wars: Knights of the Old Republic II komt op 8 juni naar de Nintendo Switch

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords komt op 8 juni naar de Nintendo Switch. De port van de roleplayinggame uit 2004 wordt verzorgd door Aspyr Media, dat specialiseert in ports en meer werk met KotOR-titels doet en heeft gedaan.

De port zal ook zogenaamde restored content krijgen in de vorm van een gratis dlc-pakket. Dit zijn delen van de game die niet in het originele spel zijn gekomen, maar waarvan er wel sporen in de data van de spellen zit. In 2015 kwam al een mod uit voor de Windows-versie van de game die deze cut content weer terugbracht naar de game. De game kost 12,49 euro in de Nintendo eShop.

Knights of the Old Republic II is een actie-rpg die de d20-regels uit Dungeons & Dragons voor zijn stats hanteert. De speler neemt de rol aan van een geëxcommuniceerde Jedi. Deze Jedi confronteert degene die hem of haar wegstuurde bij de Orde en deze persoon geeft de speler een queeste om de laatste Jedi in het heelal op te sporen om strijd te gaan tegen de Sith. Op dit punt in de geschiedenis zijn de Jedi vrijwel uitgeroeid. De game staat erom bekend dat het verhaal wat betreft moraal veel grijstinten bevat; zijn voorganger was in dat opzicht meer zwart-wit.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, of simpelweg KotOR 2, werd gemaakt door Obsidian Entertainment en was hun eerste game. Het is verder de gamestudio achter Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Tyranny, The Outer Worlds en meer. De oprichters van Obsidian kwamen weer van de originele Fallout-maker Black Isle Studios. Tegenwoordig is de studio van Microsoft.

Aspyr Media bracht vorig jaar ook KotOR I uit voor de Switch, alsmede KotOR I en II voor Android en iOS. Het werkt aan de KotOR-remake voor de PS5 en pc.