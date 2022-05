'Aspyr Media maakt Star Wars: Knights of the Old Republic-remake'

De nog onaangekondigde, naar verluidt in ontwikkeling zijnde remake van Star Wars: Knights of the Old Republic, wordt gemaakt door Aspyr Media. Dat zegt gamejournalist Jason Schreier. Aspyr is bekend van diverse ports van Star Wars-games.

Volgens Schreier is het inmiddels wel publiekelijk bekend dat een andere partij dan Electronic Arts de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic maakt. Daarmee doelde hij waarschijnlijk op zijn eerdere hint van eind vorig jaar. Toen gaf hij aan hij dat er Kotor-project in ontwikkeling is, waarvan 'niemand zal raden' wie het maakt. Schreier voegt daar nu aan toe dat hij eigenlijk al heeft bevestigd dat Aspyr aan de nieuwe game werkt. Hij deed de uitspraken tijdens een podcastaflevering van MinnMax.

Onafhankelijk van Schreier heeft ook Eurogamer vernomen dat Aspyr inderdaad betrokken is. De website benadrukt dat Aspyr bekend is van het afleveren van ports, maar ten aanzien van de nieuwe Knights of the Old Republic-game zou de ontwikkelaar vooral bezig zijn om een er een remake van te maken. Nadere details hierover zijn nog onbekend en Aspyr heeft zelf nog niets bevestigd.

Aspyr Media is vooral bekend van het maken van ports van allerlei Star Wars-games. Zo zit het bedrijf achter de Star Wars Jedi Knight en Star Wars: Episode I Racer voor consoles, maar de ontwikkelaar maakte ook ports voor Android en iOS van Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords. Begin deze maand bracht Aspyr gemoderniseerde versies van de in 2005 uitgebrachte first-person shooter Star Wars: Republic Commando uit voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch.

De Star Wars: Knights of the Old Republic-games zijn te classificeren als singleplayer-rpg's. Het origineel kwam uit in 2003 en werd gemaakt door BioWare. Het tweede deel, genaamd The Sith Lords, verscheen in 2005 en werd ontwikkeld door Obsidian Entertainment. BioWare had ook een derde deel in ontwikkeling, maar dat project is geschrapt.