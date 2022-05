FIA presenteert richtlijnen voor elektrische GT-raceklasse met snellaadpitstops

FIA, de internationale federatie van diverse motorsporten, kondigt richtlijnen aan voor een elektrische GT-klasse. Fabrikanten kunnen daarbij gebruikmaken van accu's die snelladen met 700kW ondersteunen, wat bijladen in enkele minuten mogelijk moet maken.

Auto's in de elektrische GT-klasse moeten gebaseerd zijn op productiemodellen en ook de conversie van GT3-modellen is mogelijk, schrijft de FIA. Deelnemende partijen mogen hun eigen accu's en elektrische aandrijflijn maken, maar ze moeten allemaal gebruikmaken van dezelfde accucellen. Het gaat om accutechniek van Saft, een bedrijfsonderdeel van Total, dat li-ioncellen maakt die snelladen met 700kW ondersteunen. Het laadvermogen is twee keer zo hoog dan wat nu mogelijk is met de nieuwste elektrische auto's voor de openbare weg; die gaan tot 350kW.

De accu mag een capaciteit van maximaal 87kWh hebben en het vermogen van de elektromotoren is maximaal 430kW. Fabrikanten mogen kiezen uit achterwiel- of vierwielaandrijving. Volgens de FIA maakt de gebruikte accutechniek het mogelijk om races te organiseren op volwaardige circuits waarbij de auto's pitstops maken van 'enkele minuten' om daarin de accu tot 60 procent te laden. Afhankelijk van het circuit zal daarvoor een permanente of tijdelijke laadinfrastructuur worden aangelegd.

Afhankelijk van het model is het minimumgewicht van de elektrische GT-racebolides 1490 tot 1530kg. Dat is hoger dan het minimumgewicht van de GT3-klasse, dat ligt tussen 1200 en 1300kg. Volgens de FIA zorgt het hogere gewicht ervoor dat er minder gekozen hoeft te worden voor dure materialen.

Races met de elektrische GT-auto's zullen afgelegd worden op permanente circuits en races zullen wat de lengte betreft vergelijkbaar zijn met GT3-races. De elektrische varianten accelereren sneller en zullen snellere kwalificatietijden neerzetten, stelt de FIA. De verwachting is dat de auto's in 2,4 seconden van 0 naar 100km/u sprinten en een topsnelheid van 300km/u halen.

Volgens de FIA stimuleren de regels van de elektrische GT-klasse autofabrikanten om nieuwe technieken te ontwikkelen die ook relevant zijn voor high-performance productieauto's. De organisatie verwacht dat zowel fabrikanten die gespecialiseerd zijn in elektrische voertuigen, als traditionele automerken die al aanwezig zijn in de GT3, zullen deelnemen aan de nieuwe klasse.

De elektrische GT-klasse zal naast de GT3-klasse opgezet worden. Een wereldwijde competitie voor de elektrische GT-auto's zal 'te zijner tijd' worden aangekondigd, aldus de FIA. Volgens de organisatie zijn er veel fabrikanten die interesse hebben om mee te doen.

Bij de Formule E wordt ook nagedacht over pitstops om bij te laden. In het verleden werd daar nog gewerkt met autowissels. Volgens The Race wordt er gesproken over pitstops van 30 seconden om te snelladen met vermogens van 600 tot 800kW. Dat zou vanaf het 2022-seizoen ingevoerd worden.