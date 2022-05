Honda stopt na 2021 met Formule 1 en zet middelen in voor ontwikkeling ev's

Honda stopt na 2021 als leverancier van Formule 1-motoren, omdat de autofabrikant zijn geld en middelen wil gebruiken voor het verder ontwikkelen van emissieloze auto's. Honda wil sterk inzetten op elektrische auto's en waterstofauto's.

Honda heeft als doel om in 2050 alleen nog maar CO₂-neutrale auto's te maken en om in 2030 twee derde van zijn aanbod uit elektrische auto's te laten bestaan. Om dat te laten slagen, stopt de fabrikant na volgend jaar met het ontwikkelen van F1-brandstofmotoren. Daardoor komen geld en middelen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling vrij die ingezet worden voor de ontwikkeling van emissieloze auto's.

In april dit jaar heeft Honda het Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy-centrum opgericht. Bij dat bedrijfsonderdeel wordt gewerkt aan technieken voor emissieloze auto's, zoals accuelektrische auto's en waterstofauto's. De kennis die in de F1 is opgedaan, wordt hierbij samengevoegd.

Honda keerde in 2015 terug als motorleverancier in de Formule 1. Het automerk had geen eigen team. De krachtbron van Honda is momenteel in gebruik bij de F1-teams Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri. Honda blijft die teams dit jaar en volgend jaar voorzien van brandstofmotoren.

Honda maakt al elektrische auto's zoals de compacte Honda e. De Japanse autofabrikant heeft ook waterstofauto's in productie in de Clarity-serie. Die modellen zijn vooralsnog alleen in Californië en Japan beschikbaar.