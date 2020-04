Codemasters brengt F1 2020 op 10 juli uit

Codemasters brengt op 10 juli een nieuwe officiële Formule 1-game uit. F1 2020 krijgt een nieuwe My Team-modus, waarin spelers als elfde team op de grid deelnemen aan het F1-kampioenschap. Ook bevat F1 2020 splitscreenondersteuning voor lokale multiplayer.

Bij de nieuwe My Team-modus moeten spelers zelf een coureur aanmaken, een sponsor en motorleverancier kiezen, en een teamgenoot in dienst nemen. Dit fictieve team neemt vervolgens als elfde team deel aan het F1-kampioenschap. Tijdens het seizoen moeten spelers het team zien te ontwikkelen door faciliteiten te bouwen. Spelers zijn in deze modus zowel manager als coureur.

De traditionele Career-modus zit ook weer in F1 2020. Codemasters belooft meer mogelijkheden voor het aanpassen van de lengte van de seizoenen. Het is mogelijk om de originele 2020-racekalender met 22 races af te werken, inclusief de nieuwe circuits in Hanoi en Zandvoort, maar er kan ook gekozen worden voor kortere seizoenen met tien of zestien races. Ook is het weer mogelijk om mee te doen aan het F2-kampioenschap.

Codemasters brengt ondersteuning voor splitscreen terug. Met die optie kunnen twee spelers lokaal een potje tegen elkaar racen. De studio voegt een nieuwe stuurhulp toe die de game toegankelijk moet maken voor alle spelers, ongeacht hun racekwaliteiten.

Codemasters komt daarnaast met een Deluxe Schumacher Edition van F1 2020. Die versie heeft als extraatje de F1-auto's waarin Michael Schumacher heeft gereden in 1991, 1994, 1995 en 2000. Het gaat om de Jordan 191, Benetton B194 en B195 en de Ferrari F1-2000. De pc-versie komt op 10 juli naar Steam en Google Stadia. Verder komt het spel uit voor de PlayStation 4 en Xbox One.