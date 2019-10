Codemasters verlengt contract voor officiële F1-games tot 2025

Codemasters heeft zijn contract met de Formula One Group verlengd. Met de nieuwe overeenkomst krijgt de ontwikkelaar de exclusieve rechten om F1-games uit te brengen tot 2025. Codemasters heeft de rechten al sinds 2008.

De ontwikkelaar heeft met het nieuwe contract de rechten in handen om van 2021 tot 2025 officiële F1-games te maken. Ook heeft de studio al een optie op de seizoenen 2026 en 2027. Codemasters is sinds 2008 de enige studio die officiële F1-games uitbrengt, maar volgens de ontwikkelaar is de nieuwe overeenkomst de langste contractverlenging tot nu toe.

Codemasters bracht in 2009 zijn eerste F1-game uit en heeft sindsdien ieder jaar een nieuwe versie uitgebracht. De games komen uit voor de pc en consoles, en van F1 2016 verscheen ook een versie voor Android en iOS. Daarna kwam er geen jaarlijkse F1-game meer voor smartphones, maar vorig jaar verscheen wel F1 Mobile Racing als opvolger. Die mobiele game is twaalf miljoen keer gedownload volgens Codemasters.

Gameplayvergelijking van F1 2018 en F1 2019