Codemasters neemt Project CARS-ontwikkelaar Slightly Mad Studios over

Codemasters neemt Slightly Mad Studios over. Dat gamebedrijf specialiseert zich in racesimulators. Het portfolio van de Britse gameontwikkelaar en -uitgever wordt hiermee onder andere uitgebreid met de Project CARS-franchise.

Slightly Mad Studios werkt op dit moment aan Project CARS 3 en aan de mobiele game Project CARS Go. Door de overname wordt Codemasters naar eigen zeggen ook eigenaar van een nog onaangekondigd spel dat gebaseerd is op ‘een kaskraker uit Hollywood', wat volgens sommige bronnen naar een Fast & Furious-filmverwijst. Met de overname is een bedrag van ruim 27 miljoen euro gemoeid. Zo’n 5,4 miljoen euro bestaat uit Codemasters-aandelen.

Slightly Mad Studios verwierf voornamelijk bekendheid met racsimulators. In opdracht van Electronic Arts ontwikkelde het bedrijf bijvoorbeeld ook nog twee Need for Speed-titels. Ook Codemasters heeft flink wat racinggames op zijn naam staan, waaronder de franchises DiRT, GRID en de Formula 1-serie.

Een ander project van Slightly Mad Studios is de eigen Mad Box-gameconsole die het bedrijf over enkele jaren wil uitbrengen. Dat project staat al een tijdje op losse schroeven. Hoe de toekomst van het project eruitziet na de overname door Codemasters is nog niet duidelijk.

Frank Sagnier blijft aan het hoofd staan van Codemasters Group en Ian Bell behoudt zijn positie van ceo van Slightly Mad Studios, het bedrijf dat hij in 2009 oprichtte. Codemasters heeft wereldwijd ongeveer 700 medewerkers.