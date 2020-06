Project Cars 3 verschijnt in de zomer voor pc en consoles

Slightly Mad Studios heeft Project Cars 3 aangekondigd. De game oogt veel meer als een arcaderacer dan zijn voorgangers, die meer naar het simracegenre neigden. Het derde deel verschijnt in de zomer voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Ontwikkelaar Slightly Mad Studios, die eind vorig jaar werd overgenomen door Codemasters, heeft een trailer online gezet. Uit de korte video wordt meteen duidelijk dat de game meer de arcadekant op gaat. De beelden doen denken als games aan Forza en Need For Speed. Op een website geeft de studio meer details over de komende racegame. Het spel krijgt meer dan 200 auto's en 140 tracks. Spelers kunnen auto's aanpassen en upgraden en verdienen credits en xp met het winnen van races.

Volgens de makers heeft Project Cars 3 volledig schaalbare hulpmiddelen zodat de game interessant is voor gamers van alle niveaus. Het spel gebruikt een nieuw model voor het gedrag van de wielen op het wegdek, dat levert volgens de studio zowel overtuigend als plezierig weggedrag op.

Het spel heeft een 24-uurscyclys en wisselende weersomstandigheden. Verder belooft de studio intense crash-effecten en verbeterde kunstmatige intelligentie. De pc-versie krijgt ondersteuning voor virtual reality en maximaal 12k-resoluties.