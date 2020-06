Google vereenvoudigt gebruik 2fa-hardwaresleutels voor accounts op iOS

Het beveiligen van Google-accounts met een hardwaresleutel voor tweetrapsauthenticatie wordt eenvoudiger in iOS. Google voegt native ondersteuning voor hardwaresleutels toe, zodat de Smart Lock-app niet langer nodig is.

Google voert ondersteuning door voor de W3C WebAuthn-implementatie bij Google Accounts op iOS 13.3 of nieuwer. Dat werkt bij zowel persoonlijke als zakelijke accounts. Gebruikers kunnen daardoor hun account beveiligen met een hardwaresleutel zonder dat daar de Smart Lock-app voor nodig is. Het gebruik van die extra app is nu vereist voor gebruikers die hardwarematige tweestrapsauthenticatie willen inzetten op iOS.

Het is mogelijk om hardwaresleutels op basis van nfc of usb te gebruiken. Googles eigen Titan Security Keys hebben nfc en gebruikers kunnen hun Google-account op iOS daarmee ontgrendelen door de sleutel tegen de achterkant van een iPhone te houden als om een wachtwoord wordt gevraagd. Usb-hardwaresleutels zoals die van YubiKey, werken op iPhones met een Lightning-naar-usb-adapter. Usb-c-sleutels kunnen op nieuwe iPad Pro-modellen direct worden aangesloten.