YubiKey-maker Yubico wil in derde kwartaal naar Zweedse beurs

Yubico, maker van de YubiKey-beveiligingssleutel, bereidt een beursgang voor. Met de beursgang hoopt het bedrijf te kunnen blijven groeien. Het bedrijf gaat voor de beursgang fuseren met ACQ Bure, een bedrijf dat nu op de Nasdaq Stockholm-beurs genoteerd staat.

"We hebben dit pad gekozen om Yubico's lange termijn groei en doelen te kunnen behalen", zegt Yubico's ceo Mattias Danielsson. Het bedrijf is volgens Danielsson nu winstgevend en de omzet is ook nog steeds groeiende. "De noodzaak voor onze technologie en onze positie binnen de cybersecuritybranche is ook nog nooit zo sterk geweest."

Voor de beursgang rond is, moet er binnen algemene vergaderingen van ACQ Bure en Yubico nog goedkeuring worden gegeven voor de fusie. Danielsson verwacht dat deze fusie in het derde kwartaal afgerond kan zijn, waarna Yubico verhandelbaar zal zijn op de Nasdaq Stockholm-beurs.

In het bericht wordt niet gezegd hoeveel Yubico verwacht op te halen met de fusie of de beursgang. Yubico werd zestien jaar geleden opgericht en is bekend van de YubiKey-authenticatiesleutels. ACQ Bure is een special purpose acquisition company, of spac, dat is opgericht met de intentie om een privaat bedrijf over te nemen en daarmee naar de beurs te brengen.