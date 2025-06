YubiKeys met 5.7-firmware kunnen dubbel zoveel totp-tokens opslaan

Yubico is begonnen met de verkoop van beveiligingssleutels met nieuwe firmware. Die nieuwe firmware is beschikbaar op de YubiKey 5-serie en kan in totaal 190 credentials opslaan, waaronder dubbel zoveel totp-codes. Ook zitten er verbeteringen in zoals sterkere pincodebeveiliging.

Yubico verkoopt voortaan zijn recentste YubiKeys uitsluitend met de YubiKey 5.7-firmware, schrijft het bedrijf. Dit geldt voor alle YubiKeys in de 5-serie, zowel met USB-A- als USB-C-aansluiting, evenals voor de oudere Security Keys. Ook de Enterprise Editions-sleutels krijgen ondersteuning voor de nieuwe firmware.

De grootste veranderingen zitten in de firmware voor de YubiKey 5-modellen. Daar komt onder andere verbeterde pinbeveiliging op. Zo kunnen organisaties in de toekomst sterke pincodes afdwingen of bepaalde instellingen, zoals makkelijk raadbare pincodes als '1234', verbieden. Ook komt er voor zakelijke gebruikers attestation op de sleutel te staan, zodat beheerders de sleutels kunnen volgen en kunnen afdwingen dat gebruikers alleen sleutels gebruiken die door de organisatie worden uitgegeven.

De mogelijk belangrijkste wijziging is dat de sleutels meer credentials kunnen opslaan. Het aantal passkeys gaat omhoog van 25 naar 100. De opslagcapaciteit voor tokens voor time-based one-time passwords verdubbelt van 32 naar 64. Verder kunnen gebruikers 24 PIV-certificaten opslaan. De sleutels krijgen ook ondersteuning voor sterkere RSA-keys, waaronder RSA-3072, RSA-4096, Ed25519 en X25519.