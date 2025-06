Telenet brengt 'op termijn' TV-box zonder coaxaansluiting naar huidige klanten

Telenet zegt 'op termijn' alle klanten de TV-box IP te geven. Het gaat om een IP-tv-mediabox zonder coaxaansluiting die sinds januari dit jaar aan nieuwe klanten wordt gegeven. Bij de Nederlandse provider Ziggo wordt de mediabox al langer geleverd.

De TV-box IP is Telenets eerste mediabox zonder coaxkabelaansluiting en gebruikt IP-tv. Hiervoor heeft de mediabox een ethernetaansluiting en Wi-Fi 6-ondersteuning. Sinds 16 november werd de TV-box IP uitgerold in Limburg en sinds 30 januari krijgen nieuwe tv-klanten in heel Vlaanderen en Brussel de TV-box IP. "Op termijn zullen alle televisieklanten met een oudegeneratiedecoder zo'n nieuwe box krijgen." Deze klanten worden op voorhand op de hoogte gebracht, meldt Telenet.

Naast IP-tv heeft de TV-box IP stembediening en 'toegang tot een brede waaier verschillende applicaties', waaronder streamingdiensten. De TV-box IP is bovendien 'minstens 80 procent energiezuiniger' en heeft een vermogen van 3W. De TV-box IP is de Telenet-variant van de Mini TV Box van moederbedrijf Liberty Global. Ziggo bracht deze settopbox in april 2022 uit als Next Mini. Ziggo meldt nog niet of en wanneer alle klanten de Next Mini krijgen.

IP-tv is belangrijk voor coaxproviders als Ziggo en Telenet, omdat internet-tv efficiënter is dan digitale tv via de coaxaansluiting, ook wel bekend als DVB-C-tv. Wanneer coaxproviders DVB-C-tv aanbieden, kunnen zij minder snelle internetdiensten aanbieden. CableLabs, verantwoordelijk voor de Docsis-coaxinternetstandaard, legde in een recent Tweakers-interview uit dat 160 DVB-C-tv-zenders ervoor kunnen zorgen dat coaxproviders 2Gbit/s lagere downloadsnelheden kunnen aanbieden. Ziggo zei vorig jaar in een interview met Tweakers uiteindelijk af te willen van DVB-C-tv, maar dat dit een traject van meerdere jaren is.