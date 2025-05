NPO stopt ondersteuning native Start-app voor onder meer Philips- en Sony-tv's

De NPO stopt vanaf 1 december met de ondersteuning van de native Start-app voor bepaalde smart-tv's. De streamingapp wordt technisch volledig vernieuwd en is daarna beschikbaar voor alle platformen waar Start nu ook al op te gebruiken is.

Tot dusver bieden verschillende tv-fabrikanten via hun eigen ecosysteem een versie van de NPO Start-applicatie aan. De NPO zegt dat de vernieuwde app het Start-platform 'stabieler, gebruiksvriendelijker en persoonlijker' moet maken. Content moet met de nieuwe app onder meer sneller laden en minder haperen. Het vernieuwde platform is via het web al te zien en komt vanaf 1 december dus ook uit als vernieuwde app. Gebruikers kunnen de app volgens de NPO vanaf Android en iOS met extra hardware casten naar 'verouderde smart-tv's'. Verder komt de upgrade uit voor alle platformen waar de Start-app nu ook al beschikbaar voor is, zo blijkt uit een faq.

Vanwege de veranderingen aan het streamingplatform van de publieke omroep, stopt ondersteuning van de native app op smart-tv's van de onderstaande fabrikanten:

Philips

Panasonic

Loewe

Hisense

Sony

HbbTV

Update, 20.45 uur: Er is informatie over de toekomstige beschikbare platformen toegevoegd.