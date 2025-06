NPO verhoogt aantal uitzendlocaties voor DAB+ voor betere bereikbaarheid

De Nederlandse Publieke Omroep gaat de exploitatie van DAB+ aan een ander bedrijf geven. Door samen te werken met Broadcast Partners in plaats van KPN zouden radiouitzendingen via DAB+ beter te ontvangen moeten zijn op locaties als de Wadden en in Zeeland.

De NPO werkt per 1 september samen met Broadcast Partners. Tot dat moment wordt de exploitatie van het uitzenden van DAB+ door KPN verzorgd.

Met de nieuwe samenwerking wordt onder andere het aantal uitzendlocaties voor DAB+ verhoogd. Nu zijn er nog 46 plekken in Nederland waar radiozenders via DAB+ worden uitgezonden, maar vanaf 1 september zijn dat er 61. De NPO zegt dat op sommige plekken de ontvangst daardoor beter moet worden. Dat moet onder andere op de Waddeneilanden gebeuren, net als op de Zuid-Hollandse en de Zeeuwse eilanden.

De NPO maakte in 2019 nog bekend nog in ieder geval tot 2030 radio via fm te willen blijven uitzenden.