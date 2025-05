Dertig procent van Vlaams radiogebruik gaat via DAB+

Het gebruik van DAB+ ten opzichte van andere technieken is in Vlaanderen toegenomen tot 30 procent. Twee jaar geleden was dit nog 19 procent. Bijna de helft van het Vlaamse radiogebruik gaat nu via digitale technieken.

Vooral in de auto wordt vaker DAB+ gebruikt in plaats van FM-radio, schrijft het Vlaamse ministerie van Media. In de auto is het DAB+-gebruik gestegen tot 48 procent, 14 procentpunt meer dan twee jaar geleden. Sinds een paar jaar moeten alle nieuwe Europese auto's DAB+ ondersteunen als ze een radio bevatten. Vermoedelijk heeft dit bijgedragen aan de groei van de radiotechniek in de auto.

De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door Ipsos onder tweeduizend Vlamingen. Uit dit onderzoek, dat iedere twee jaar wordt gepubliceerd, blijkt verder dat de andere twee digitale luistertechnieken, internet en digitale tv, stabiel zijn gebleven. Het aandeel van digitale tv schommelt al jaren rond de 6 procent en ligt nu op 5 procent. Internet wordt voor 14 procent van het luistervolume gebruikt, net als voorheen.

Het exclusieve gebruik van FM-radio neemt gestaag af, volgens het onderzoek gebruikt 25 procent van de Vlamingen nog exclusief FM-radio. Twee jaar geleden was dit nog 28 procent en in 2020 was het 30 procent. Het exclusieve gebruik van digitale radio is in die jaren toegenomen en ligt nu op 24 procent. Als deze trend zich doorzet, zal in 2025 dus het exclusieve radiogebruik via digitale technieken hoger liggen dan het aantal Vlamingen dat alleen FM-radio gebruikt.

Van al het radioluisteren gaat nu 49 procent via digitale technieken. Twee jaar geleden was dit nog 41 procent. Vooral Vlamingen van 65 jaar of ouder gebruiken nog FM-radio, met een digitaal luistervolume van 32 procent. Bij 18- tot 54-jarigen en bij 25- tot 44-jarigen ligt dit op respectievelijk 56 en 60 procent. De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle zegt 'tevreden' te zijn met het toegenomen gebruik van digitale radio en zegt dat de afschakeling van FM-radio hiermee 'steeds dichterbij' komt.