Opbouwmodule van Hama voegt dab/dab+ toe aan bestaande autoradio's

Hama heeft een opbouwmodule uitgebracht die bestaande autoradio’s uitbreidt met digitale ontvangst via dab en dab+. De CDR70BT voegt tevens bluetooth toe om in de wagen draadloos muziek te streamen.

In Europa moet over twee jaar elke nieuwe wagen met een autoradio met dab+-ondersteuning zijn uitgerust. Van de auto’s die momenteel rondrijden heeft echter nog maar een klein deel dab+ aan boord. De Hama CDR70BT kan volgens de fabrikant nagenoeg elke bestaande autoradio uitbreiden met dab en dab+. Het gadget wordt als een opbouwmodule op het dashboard gemonteerd en via een kabeltje met de lijningang van de autoradio verbonden. Wanneer dat technisch niet mogelijk is, kan het dab/dab+-signaal ook via de geïntegreerde fm-transmitter naar de autoradio worden geseind. Dat levert niet dezelfde geluidskwaliteit, maar zorgt er wel voor dat de gebruiker zijn favoriete stations de komende jaren in elk geval kan blijven beluisteren.

De CDR70BT heeft geheugen voor dertig voorkeurzenders, vijf sneltoetsen voor favorieten, en een schermpje van twee inch dat ook de tijd weergeeft. De module omvat tevens een bluetooth-ontvanger. Die maakt het mogelijk om vanaf een smartphone of tablet draadloos muziek naar het bestaande in-car-entertainmentsysteem te streamen. Carkitfunctionaliteit, om handenvrij te telefoneren, is niet aanwezig. Het apparaatje van Hama heeft een adviesprijs van 97,99 euro.

Dab+ is de digitale opvolger van fm in de ether. De bedoeling is dat er de komende jaren volledig wordt overgestapt naar dab+. In Noorwegen is die transitie voor de nationale uitzendingen inmiddels al volledig achter de rug. België wil de grote radiozenders tegen 2022 van de fm-band laten verdwijnen, voor Nederland is het afschakelmoment nog niet bekend.