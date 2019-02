Nederlandse wachtwoordmanager Vaulteq stopt ermee

Het Nederlandse bedrijf Vaulteq meldt dat de onderneming opgeheven zal worden. Lopende abonnementen op zijn wachtwoordmanagerdienst stoppen per direct, meldt het bedrijf aan klanten.

Vaulteq meldt dat de ontwikkeling en introductie van de eerste Nederlandse wachtwoordmanager niet tot een winstgevende onderneming heeft geleid. "We zijn daarom genoodzaakt onze onderneming per 28 februari 2019 op te heffen." Abonnementen zijn per direct stopgezet, maar klanten kunnen tot 28 februari hun wachtwoordmanager blijven gebruiken.

Vaulteq biedt de optie voor gebruikers om hun wachtwoorden te exporteren via de optie 'exporteer kluis naar bestand' zodat deze bij een andere manager te importeren zijn. Vaulteq begon in 2016 met het aanbieden van een hardwarematige wachtwoordmanager. Deze 'kluis' was gebaseerd op een Raspberry Pi 2B en moest via ethernet aan een router gehangen worden. In 2017 maakte het bedrijf de overstap naar software. De dienst moest zich onderscheiden met opslag op Nederlandse servers.