Door Sander van Voorst, maandag 10 april 2017 15:12, 93 reacties • Feedback

Het Nederlandse bedrijf Vaulteq, dat in eerste instantie een hardwarematige wachtwoordmanager wilde ontwikkelen, introduceert in plaats daarvan software die deze taak uitvoert. De browserextensies en apps slaan wachtwoorden op Nederlandse servers op.

Daarmee wil Vaulteq zich onderscheiden van andere wachtwoordmanagers, waar gebruikers vaak geen keuze hebben over de locatie van de servers. Van de grote wachtwoordmanagers biedt alleen LastPass dit als bètafunctie waarbij voor Europese servers gekozen kan worden. Door de keuze voor Nederlandse servers moeten de opgeslagen gegevens onder de hier geldende privacywetgeving vallen. De software is beschikbaar voor iOS en Android en er zijn extensies voor Chrome, Firefox en Safari.

Net als veel andere wachtwoordmanagers maakt Vaulteq gebruik van 256bit-aes-encryptie, die lokaal wordt toegepast. Daardoor heeft het bedrijf geen inzicht in de wachtwoordkluizen die het opslaat. Toegang tot de gegevens is mogelijk met een hoofdwachtwoord en via een vingerafdrukscanner op mobiele apparaten. Daarnaast is standaard tweetrapsauthenticatie ingeschakeld.

Over de veiligheid van de browserextensies zegt een Vaulteq-woordvoerder desgevraagd tegen Tweakers: "We hebben Vaulteq uitgebreid laten testen en reviewen door een grote groep experts en developers. We zijn momenteel met verschillende security-autoriteiten zoals universiteiten en ethische hackers in gesprek voor additionele externe audits." De beveiliging van Vaulteq is beknopt weergegeven in een whitepaper. Het bedrijf zegt de intentie te hebben op termijn een api voor zijn dienst te willen uitbrengen.

De software beschikt over standaardfuncties die veel terugkomen in wachtwoordmanagers, waaronder het automatisch invullen van wachtwoorden en het genereren ervan. Bestaande wachtwoorden worden bovendien op sterkte beoordeeld. De synchronisatie vindt plaats via de diensten van Vaulteq. Het is daarom niet mogelijk om zelf te zorgen voor synchronisatie van de wachtwoordkluis, bijvoorbeeld via Dropbox of soortgelijke diensten. Het automatisch invullen is momenteel niet mogelijk in de apps. Wat betreft Android zegt het bedrijf te wachten op de release van Android O met de autofill-api.

De gratis versie van de dienst mist het gebruik van browserextensies en synchronisatie, waardoor de functionaliteit is beperkt. De betaalde versie heeft deze functies wel en kost drie euro per maand. In de toekomst moet er nog een versie voor teams bijkomen, waarmee bijvoorbeeld wachtwoorden gedeeld kunnen worden. De ontwikkelaars van de software kondigden eerder een hardwarematige wachtwoordmanager onder dezelfde naam aan. Van dat plan zijn zij echter afgestapt.