Door Sander van Voorst, maandag 10 april 2017 15:33

Submitter: Jelle

Een Ziggo-woordvoerder laat aan Tweakers weten dat het bedrijf berichten over problemen met verbindingen naar Google diensten onderzoekt. De provider is tot nu niet in staat om de problemen te reproduceren, waardoor een oplossing nog niet op handen lijkt.

Verschillende Ziggo-klanten maken op het forum van Tweakers en op Twitter melding van de problemen, die vooral te maken lijken te hebben met de bereikbaarheid van Google-diensten als YouTube en de zoekmachine zelf. Zo laden bepaalde pagina's zeer traag of helemaal niet volgens de gebruikers. Een Ziggo-woordvoerder laat aan Tweakers weten dat het bedrijf via verschillende kanalen op de hoogte is van de problemen.

Het lukt de provider tot nu toe niet om de verschijnselen te reproduceren. Volgens Ziggo hebben klanten niet permanent last, maar doen de problemen zich met tussenpozen voor. De provider schat in dat het aantal klanten dat daadwerkelijk last heeft van de problemen zeer klein is en spreekt van 'enkele tientallen meldingen'. Ziggo heeft klanten die getroffen zijn gevraagd om traceroutes en ip-adressen door te sturen.

Aan de hand daarvan wil de provider onderzoeken of de oorzaak te achterhalen is. Tot dat gebeurt lijkt het onwaarschijnlijk dat er een oplossing komt. Getroffen klanten zeggen sinds enkele dagen last te hebben van de verschijnselen. Het aanpassen van de dns-instellingen lijkt geen effect te hebben. Ziggo zegt samen met Google de oorzaak van het probleem te onderzoeken.