Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 16:06, 114 reacties • Feedback

Submitter: Jelle

Ziggo-gebruikers klagen vrijdagmiddag over een dns-storing bij de internetprovider. Het aanpassen van de dns-server lijkt het probleem te verhelpen. Een woordvoerder van de provider bevestigt dat er een storing is.

Verdere details over de storing kon de woordvoerder nog niet geven, maar Ziggo belooft terug te bellen met meer informatie. De storing lijkt landelijke te zijn, of een groot deel van het land te treffen. Dat blijkt uit meldingen op het forum van Tweakers, die rond half vier vanmiddag begonnen.

Op allestoringen is een grote piek te zien rond diezelfde tijd. Daar kwamen in korte tijd duizenden meldingen van de storing binnen. Ziggo meldt op zijn Storingen-pagina alleen dat er een storing met vaste telefonie is. Die storing is al langer aan de gang in delen van het land. Sommige klanten kunnen daardoor niet bellen.

Update 16.34: Ziggo-woordvoerder Erik van Doeselaar laat aan Tweakers weten dat de dns-storing opgelost zou moeten zijn. Het probleem lag volgens hem bij een kapotte kabel.