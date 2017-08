Ziggo-klanten hebben te maken met e-mailstoring

Klanten van Ziggo hebben maandagmiddag te maken met een e-mailstoring, waardoor ze via hun e-mailadres bij de provider geen mail kunnen ontvangen of verzenden. Anderen zeggen veel oude berichten binnen te krijgen.

Gebruikers op het forum van tweakers maken melding van de storing. Ook verschijnen er berichten op onder meer Twitter en allestoringen.nl. Daar zeggen mensen dat ze sinds maandagmiddag last hebben van de verschijnselen. Via de website van Ziggo is het niet mogelijk om via de getoonde link bij de webmail in te loggen, de pagina wil niet laden. Andere klanten van de provider zeggen dat ze veel oude e-mails binnenkrijgen als ze een poging doen om hun berichten op te halen.

Een medewerker van de klantenservice zegt dat er inderdaad sprake is van problemen met de webmail en zegt dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Op de website van de provider staat vermeld dat de storing om 15.00 weer verholpen moet zijn.

Bericht op Ziggo-website