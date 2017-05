Door Olaf van Miltenburg, woensdag 24 mei 2017 08:54, 35 reacties • Feedback

Submitter: Jelle

Ziggo heeft sinds dinsdagmiddag last van storing in Noord-Brabant. Gebruikers klagen over trage verbindingen en geen mogelijkheid om verbinding te maken. Net als in april lijken vooral de verbindingen met Google-diensten trager.

Onder andere op Gathering of Tweakers maken gebruikers sinds dinsdagmiddag melding van traag internet bij Ziggo. Volgens user wopper was de meeste impact bij Google-diensten te zien, net als in april. Ook op Twitter klaagden klanten over trage verbindingen. De storing lijkt zich te concentreren rond Noord-Brabant; veel klachten komen uit Den Bosch, maar ook in andere regio's hadden klanten last van hoge latency.

Tegenover Omroep Brabant liet Ziggo dinsdagavond weten dat de problemen buiten het netwerk van de provider lagen. "Daardoor was een aantal sites, waaronder Google, in bepaalde delen van Brabant vertraagd", aldus een Ziggo-woordvoerder tegen BNdeStem. Ook zei het bedrijf dat de storing rond halfelf verholpen moet zijn, maar ook daarna en woensdagochtend bleven klanten traag internet houden.